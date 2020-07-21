Ayvalık'ta "Erken rezervasyon vurgunu" iddiası - Son Dakika

Ayvalık'ta "Erken rezervasyon vurgunu" iddiası

- Ayvalık'ta "Erken rezervasyon vurgunu" iddiası Corina Hotel mağdurları kapıya dayandı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Şubat ve Mart aylarından bu yana erken rezervasyon alan bir otelin bir başka işletmeye devredilmesinin ardından mağdur olan tatilciler, otelin girişinde eylem yaptı.

- Ayvalık'ta "Erken rezervasyon vurgunu" iddiası

Corina Hotel mağdurları kapıya dayandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Şubat ve Mart aylarından bu yana erken rezervasyon alan bir otelin bir başka işletmeye devredilmesinin ardından mağdur olan tatilciler, otelin girişinde eylem yaptı.

Ayvalık'ta; Turizm Bakanlığı'na bağlı olmadığı ve Ayvalık Belediyesi'nden aldığı eski bir ruhsatla faaliyet gösterdiği öğrenilen Corina Family Fun Club isimli turistik tesisten geçtiğimiz kış aylarında peşin para ve kredi kartlarıyla ödemelerle erken rezervasyon yaptıran tatilcilerin huzurlu bir tatil hayalleri, tesisin bir başka işletmeye devredilmesi sonucunda suya düştü.

Bavullarıyla tesisin önünde kalan ve tesise sokulmayan tatil mağdurları ile tesis yönetimi arasında yaşanılan gerginlik, jandarmanın aldığı sıkı güvenlik önlemleri sayesinde büyümeden önlendi. Yaşanılan mağduriyetin ardından harekete geçen Ayvalık Belediyesi tesisin işletme ruhsatını askıya alarak tesise yasal müeyyide koyduğu öğrenildi.

2 çocuğu ile rüya gibi bir tatil yapabilme düşüyle Almanya'dan gelen Nilüfer Swiss isimli kadın, "Bu tesisin Facebook sayfasında reklamlarıını gördüm. Araştırdım. Herhangi bir problem gözükmüyordu. Bunun üzerine Şubat ayında rezervasyon yaptırdık. Bin 500 liralık parayı da peşin gönderdik. 2 çocuk ve ben olmak üzere 3 kişilik bir rezvrasyondu bu. Her şey içinde ultra lükse bir tatil vaadinde bulundular. Bundan 20 gün öncede tekrar aradım ve konuştuk. Herhangi bir sorunun olmadığını ve her şeyin yolunda olduğunu söylediler. Bizde Almanya'da geldik ve şu anda kapı önünde kaldık. Şu anda bizi muhattap alacak hiçbir yetkilide yok. Tesisin ruhsatı iptal edilmiş. Bize de hiçbir şey söylenmedi ve bu konuda hiçbir şekilde bilgilendirilmedik" dedi.

Ankara'dan 4 aile olarak toplam 16 kişi geldiklerini belirten Erkan isimli bir tatilcide yaptığı açıklamada, "Yola çıkmadan önce Cuma günü tesisi aradık. Hiçbir sorunun olmadığını ve bizleri misafir edebileceklerini söylediler. Bugün geldik ve gördüğünüz gibi kapıda kaldık. Bizde Mart ayı başında rezervasyonumuzu yaptırıp, kredi kartıyla ödememizi yapmıştık. Şimdi ise mağdur olduk. Biz yaptığımız ödememizin iadesini istiyoruz. Zaten otelin şartları da tatil yapılabilecek koşullara sahip değilmiş duyduğumuza göre. Ama buna rağmen otelde kalan tatilciler var. Yeni tatilcilerde alınmıyor. Sanırım mühürlenecekmiş otel. ya paramızın iadesini yada tatilimizi yapabileceğimiz alternatif bir otelin tahsis edilmesini istiyoruz. Şu an dışarda kaldık ve şimdi biz ne yapacağız?" diye sordu.

Tesisin işletmecileri tarafından mağdur edilen tatilcilerden Fatih Avcı ise Şubat ayı içerisinde rezervasyonunu yaptırdığını anlatarak, "Bu tesisin eski sahipleri burasının çok kötü olduğunu, tesisin işletmesini tesisin sahiplerinin geri aldığını ve koşulların çok daha güzel olacağını söylediler. Koronavireüs nedeniyle ben Nisan ayı içerisinde rezervasyonumu iptal ettim. Bana 21 iş günü içerisinde paramın iade edileceğini ve hesabıma yatırılacağını söylediler. Fajkat halen daha para hesabıma yatırılmadı. Bugün otele giriş yapmam gerekiyor. Şu anda otelin içerisinde halen daha başka müşterilerin olduğunu ve bazı internet sitelerinde oteelin halen daha rezervasyon aldığını görüyoruz. Bu teisisn Koronavirüs ile ilgili ghiç bir dezenfektanının olmadığını, içerisinin çok kötü koşullarda olduğunu ben kendim içeri girerek gördüm. Şu an aramızda yurt dışından da gelen bizim gibi tatilcilerleburadayız ve hepimiz mağduruz. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz." dedi.

Tesisin bir otel değil, tatil köyü olduğunu savunan Tesis Müdürü Mehmet Çağlar ise yaptığı açıklamada, bu yıl Türkiye genelindeki turistik tesislerde Covit19 pandemisi nedeniyle sıkıntılar yaşandığını hatırlatarak, "Bu yıl Koronavirüs nedeniyle yaşanılan pandemi sürecinde erken rezevasyonlar da alındı. Bu erken rezervasyonlara da ilgi yoğun oldu. Hepimiz sezondan çok ümitliydik. Ancak Covit19 sürecinde turizmin ne olacağı belli değildi. Bunun üzerine otel yönetimi toplandı ve yeni bir şirketle anlaşma yapıldı ve 1 Ağustos'a kadar tesisimiz kapalı kalacak. Bu güne kadar olan süreçte de hiçbir personel işten çıkarılmayacak., bu konuyla alakalı bütün departmanlar şu ana kadar mağur olan müşterielerin hepsiyle birebir ilişkiye geçilecek, bu müşteriler arasında eğer arzu edenler olursa, yeniden açılacak olan otelimize davet edeceğiz. Eğer bizden paralarını iade almak isteyenlerde olursa onlara da nakit ödemelerini kendi hesaplarına iade edeceğiz" dedi.

Tesisin her yıl yeni bir isimle hizmet vermesine ait bir sortuyu yanıtlayan Müdür Mehmet Çağlar, "Bizler hepimiz turizm emekçileriyiz. Türkiye'de otellerin yüzde 80'i her sene el değiştirir." dedi.

Oetlde geçen sene de çalışan personelin maaşları ödenmeden işten çıkarılarak mağdur edildiğine ait iddiaları da yanıtlayan Çağlar, "Ben geöen sene Akyarlar'da başka bir otelin genel müdürüydüm. Çok şükür bize maaşlarını alamayan personel olmadı ama ülkemizde çok büyük marka otellerin bile personelleri maaş alamadılar. Bu durum turizm alanında çalışanların makus tarihidir. Ama bunu tek başına hiçbir tesise mal etmek doğru değildir" ifadelerini kullandı.

Ayvalık Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Hasan Narin ise yaptığı açıklamada, "Şerefoğlu Turizm İnşaat ve Yatırım adına kayıtlı, mevcut ruhsatı ve vergi levhasında Washington Otel adı kullanılan Corina Family Fun Club Otel, Ayvalık İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'müz ekipleri tarafından denetlenmiş, otelin Şerefoğlu Turizm İnşaat ve Yatırım tarafından Emsal Otelcilik Tur. San. A.Ş 'ye devredilerek kiraya verildiği, Washington Otel isminin de değişerek Corina Family Fun Club Otel olduğu görülmüştür. Ancak bu değişimin ardından oteli devralan şirket Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'müze müracaat ederken Şerefoğlu Turizm İnşaat ve Yatırım adına kayıtlı Washington Otel ismi ile eski vergi levhasını beyan etmiştir. Bu devir, isim değişikliği, ve eski vergi levhası beyanı sonucu otelin ruhsatının geçersiz duruma düştüğü anlaşılmıştır. Yapılan denetimde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlce Tarım Müdürlüğü otele ceza-i işlem uygulamış olup Belediyemiz tarafından, İlçe Jandarma Komutanlığına yazı yazılarak otele yeni müşteri kabulünün önlenmesi için Kimlik Bildirim Sistemi'nin durdurulması talep edilmiştir. Ayrıca adı geçen şirkete, mevcut müşterilerini ve tehlike arz eden mamulleri boşaltılması sureti ile on beş gün içinde oteli mühürlenmeye hazır hale getirmesine dair bildirim tebliğe çıkarılmıştır" diye konuştu.

Öte yandan tesiste halen daha müşterilerin olduğu ve tesisin hiçbir sorun yokmuşçasına hizmet vermeyi sürdürmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Ayvalık'ta Erken rezervasyon vurgunu iddiası

Balıkesir, Ayvalık, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 03:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ayvalık'ta 'Erken rezervasyon vurgunu' iddiası - Son Dakika
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