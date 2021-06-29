Üye Girişi
Ayvalık'ta esnaf, Midilli'den gelecek Yunan turistleri bekliyor - Son Dakika

Ayvalık'ta esnaf, Midilli'den gelecek Yunan turistleri bekliyor

29.06.2021 16:22
Ayvalık'ta esnaf, Midilli'den gelecek Yunan turistleri bekliyor, System.String[]

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde yaşayan esnaf, Yunanistan'ın Midilli Adası'na feribot seferlerinin başlamasını bekliyor.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde yaşayan esnaf, Yunanistan'ın Midilli Adası'na feribot seferlerinin başlamasını bekliyor. Dostluk ve arkadaşlıkların yanı sıra 2 yerleşim yeri arasında önemli ticari faaliyetlerin bulunduğunu belirten esnaf, Ayvalık'ın ekonomisi için de bu kararın son derece önemli olduğunu belirtiyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan ülkeler arası geçiş kısıtlamaları yavaş yavaş esnetilmeye başlarken  Yunanistan'ın Midilli Adası ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gümrük kapılarının yeniden açılması bekleniyor. Haftalık ortalama 1000  Yunan turistin geldiği Ayvalık'ta, turistlerin bıraktığı döviz ilçe için önemli bir gelir kapısı oluyor. Esnaf, Yunan misafirlerin gelmesini dört gözle beklediklerini belirtirken, kapıların açılmasının ise 2 ülkenin de menfaatine olduğunu söylüyorlar.

Yunan turistleri gözlerinin aradığını söyleyen Ercan Karakoç, "Kapılar kapandığından bu yana, perşembe günü kurulan pazarımız durgun bir şekilde geçiyor. Şu an Yunan misafirlerimiz gelmediği için biraz zorluk çekiyoruz" dedi.Pazar esnafından  İzzet Durko, pandeminin başından beri gelemeyen Yunan turistleri özlediklerini söyledi. Midilli'deki arkadaşlarıyla görüştüğünü ve onların da Türkiye'yi özlediklerini belirten Ufuk Ova da "Midilli Adası ve oradaki dostlarımızı özledik. Telefonla yaptığımız görüşmelerde onlar da aynı duygulardan bahsediyor. Kapıların açılması, hem turizm hem de sosyal açıdan iki tarafın da menfaatine olacaktır" diye konuştu.Yunanistan'ın Midilli Adası'na en son feribot seferlerini 4 Mart 2020 günü yaptıklarını söyleyen tur işletmecisi Ali Jale, 16 aydır hiçbir sefer yapamadıklarını belirtti. Bu durumdan direkt olarak etkilendiklerini anlatan Ali Jale, şunları söyledi:

"Ayvalık ile Midilli arasında çok ciddi bir alışveriş, arkadaşlık, dostluk bağı; organik bir bağ var. Diğer Yunan adalarına hiç benzemeyen bir bağ var. Özellikle perşembe ve cumartesi günleri kurulan Ayvalık pazarına, Midilli'den çok ciddi bir Yunan turist geliyor. Yine yaz aylarında, Türkiye'den tatil amaçlı Yunanistan'a da ciddi bir geçiş oluyor. Kapıların ne zaman açılacağıyla ilgili bir bilgi verilmedi. Temmuz ayı itibariyle kapıların açılmasını bekliyoruz. Salgın hastalık tüm dünyayı etkiledi. En fazla etkilenen sektörlerin başında da uluslararası turizm sektörü geliyor. Tabii bu durum esnafa da doğal olarak yansıdı. Her hafta bin kişi buraya geliyor, neredeyse her evin bütçesi için önem taşıyor.  Bu nedenle bütün Ayvalık, kapıların açılmasını bekliyor. Temmuz'da kapılar açılsa bile, normale dönmemiz 2022'yi bulacaktır. Yine de ümitsiz değilim. Artık gemilerin pervanelerinin dönmesini, Ayvalık ile Yunanistan arasındaki ticaretin iki devlet tarafından yasal zeminlerin oluşturulmasıyla başlamasını bekliyoruz."


Ayvalık'ta esnaf, Midilli'den gelecek Yunan turistleri bekliyor
Ayvalık'ta esnaf, Midilli'den gelecek Yunan turistleri bekliyor
Ayvalık'ta esnaf, Midilli'den gelecek Yunan turistleri bekliyor
Ayvalık'ta esnaf, Midilli'den gelecek Yunan turistleri bekliyor
Ayvalık'ta esnaf, Midilli'den gelecek Yunan turistleri bekliyor
Ayvalık'ta esnaf, Midilli'den gelecek Yunan turistleri bekliyor
Ayvalık'ta esnaf, Midilli'den gelecek Yunan turistleri bekliyor
Ayvalık'ta esnaf, Midilli'den gelecek Yunan turistleri bekliyor
Ayvalık'ta esnaf, Midilli'den gelecek Yunan turistleri bekliyor
Ayvalık'ta esnaf, Midilli'den gelecek Yunan turistleri bekliyor
Ayvalık'ta esnaf, Midilli'den gelecek Yunan turistleri bekliyor

Yunanistan, Ayvalık, Yunan, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta esnaf, Midilli'den gelecek Yunan turistleri bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tavuğun yükselişi engellenemiyor! 4 ayda fiyat 8 TL birden arttı 17:10 Tavuğun yükselişi engellenemiyor! 4 ayda fiyat 8 TL birden arttı Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı 17:02 Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e çıkarken, görülen il sayısı 16'dan 26'ya çıktı 16:52 Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e çıkarken, görülen il sayısı 16'dan 26'ya çıktı
Afyonkarahisar'da oynanan amatör futbol maçında kavga çıktı! Taraflar zor ayırıldı 16:18 Afyonkarahisar'da oynanan amatör futbol maçında kavga çıktı! Taraflar zor ayırıldı Gözyaşlarını zor tuttu! Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spikerin zor anları 16:08 Gözyaşlarını zor tuttu! Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spikerin zor anları Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı 15:37 Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı
Kılıçdaroğlu'ndan 15:27 Kılıçdaroğlu'ndan "Üniversite sınavı kaldırılsın" diyen Bahçeli'ye yanıt gecikmedi Emeklilerden yeni talep: Bayram ikramiyeleri asgari ücret artışına endekslensin 15:18 Emeklilerden yeni talep: Bayram ikramiyeleri asgari ücret artışına endekslensin

Son Dakika Haberleri
17:10 Tavuğun yükselişi engellenemiyor! 4 ayda fiyat 8 TL birden arttı
17:03 Standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi
17:02 Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı
16:52 Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e çıkarken, görülen il sayısı 16'dan 26'ya çıktı
16:50 Son Dakika: Bakan Koca'dan müjde: Spor müsabakaları, alınacak tedbirlerle seyircili oynanabilecek
16:17 Afyonkarahisar'da oynanan amatör futbol maçında kavga çıktı! Taraflar zor ayırıldı
16:07 Gözyaşlarını zor tuttu! Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spikerin zor anları
15:57 Eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü! Pilotların sağlık durumu iyi
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan "Üniversite sınavı kaldırılsın" diyen Bahçeli'ye yanıt gecikmedi
15:22 İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi
Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Ali Demirel'den geriye güldüren skeçleri kaldı Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Ali Demirel'den geriye güldüren skeçleri kaldı         
17:11
Standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi Standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi         
17:03
Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor         
16:54
Son Dakika: Bakan Koca'dan müjde: Spor müsabakaları, alınacak tedbirlerle seyircili oynanabilecek Son Dakika: Bakan Koca'dan müjde: Spor müsabakaları, alınacak tedbirlerle seyircili oynanabilecek         
16:50
Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış         
16:15
Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı         
15:48
Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor         
15:33
İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi         
15:23
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı         
15:15
Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz         
14:42
5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil 5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil         
14:16
Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı         
12:06
Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı         
10:48
Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek         
10:06
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 17:15:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayvalık'ta esnaf, Midilli'den gelecek Yunan turistleri bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement