Ayvalık'ta evden çıkamayan yaşlı kadına polis şefkati - Son Dakika
Son Dakika Genel Ayvalık'ta evden çıkamayan yaşlı kadına polis şefkati - Son Dakika

Ayvalık'ta evden çıkamayan yaşlı kadına polis şefkati

50 dakika önce

Ayvalık'ta evden çıkamayan yaşlı kadına polis şefkati Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ekipleri karşıladı.

Ayvalık'ta evden çıkamayan yaşlı kadına polis şefkati, System.String[]

Ayvalık'ta evden çıkamayan yaşlı kadına polis şefkati

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ekipleri karşıladı.

Kaymakamlık bünyesinde Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Polis, jandarma ve Ayvalık Belediyesi ekiplerinden oluşturulan grup, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşını huzurunu temin için asayiş, trafik gibi rutin görevlerini yerini getirirken, 'Vefa Sosyal Destek Grubu' doğrultusunda evden çıkamayan vatandaşların da alışverişlerini yapıyor. Sakarya Mahallesi 3. Fethiye Caddesi 2. Sokak'ta yalnız ikamet eden 73 yaşındaki Kadiriye Pala, 155 polis hattını arayıp, ihtiyaçları bulunduğunu bildirip yardım istedi. Bir polis ekibi hemen Pala'nın evine gidip siparişlerini not aldıktan sonra, marketten alışveriş yaparak siparişleri evine götürüp teslim etti.

Kendisi için alışveriş yapan polis ekiplerine teşekkür eden Kadriye Pala, "65 yaş üstü olduğumuz için evden çıkamıyoruz. Telefonla 112'yi arayıp yardım istedim. Onlar da beni 155 polis hattına yönlendirdi. Telefona çıkan polis ekiplerinden marketten alışveriş için yardım istedim. Onlar da çok kısa sürede gelip, siparişleri liste halinde not alıp, gittikleri markette alışverişi yaptılar ve bana getirdiler. Allah hepsinden razı olsun. Bu uygulama için başta cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Emniyet Müdürlüğü, Ayvalık, Polis, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:45 Kaynak: İHA

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