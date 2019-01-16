Ayvalık'ta Feci Kazada Ağır Yaralanan Sürücü de Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.



Geçtiğimiz pazartesi akşamı saat 23.00 sıralarında Cunda Adası'nın 'Eski Yol' olarak adlandırılan mevkiinde ilçe merkezine doğru gitmekte olan Yakup Gündüz (30) idaresindeki 35 V 63431 plakalı araç, yağmurda kayganlaşan virajı alamayarak, yol kenarındaki elektrik trafosuna çarptı. Kazada aracın içerisinde bulunan ve Ayvalık halkının çok sevdiği Mesut Agamola hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü Yakup Gündüz ise ağır yaralanarak önce Ayvalık Devlet Hastanesi'ne, sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Gündüz'ün dün gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. - BALIKESİR

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