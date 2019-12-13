Son Dakika › 3. Sayfa › Ayvalık'ta FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Ayvalık'ta FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen bir kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Adliye mahrem imamlarının HTS çalışmaları sonucu tespit edilip, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan soruşturma başlatılan A.T. adlı bir şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:48 Kaynak: İHA
Adliye mahrem imamlarının HTS çalışmaları sonucu tespit edilip, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan soruşturma başlatılan A.T. adlı bir şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin şüphelinin Ayvalık'ın Altınova Mahallesindeki ikametine sabaha karşı yaptıkları gerçekleştirdikleri operasyonda gözaltına alınan A.T. ile ilgili soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR
Son Dakika Beşar Esed rejimi, terör örgütü YPG ile özerklik için masaya oturdu Güleda Cankel'in katiline istenen ceza belli oldu 19 yaşındaki genç 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti Kendisine teslim edilen 100 bin liralık malzemeyi başka ile götüren nakliyeci gözaltında