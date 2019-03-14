Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta "Fırçanı Al Okula Gel" Etkinliği

Ayvalık'ta "Fırçanı Al Okula Gel" Etkinliği

31 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 15 Eylül Ortaokulu tarafından "Fırçanı al okula gel" etkinliği düzenlendi.

Ayvalık'ta
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 15 Eylül Ortaokulu tarafından "Fırçanı al okula gel" etkinliği düzenlendi.

Okul yönetimi, öğretmenlerin de destekleriyle öğrencilerle beraber okul binası ve bahçe duvarlarına çizgi film kahramanları, çiçekler, böcekler, hayvanlar ve ağaçlar olmak üzere birçok figürü resmetmeye başladı.

Okulun Müdür Yardımcısı Kemal Dedeoğlu, etkinlik için kendilerine desteğin yoğun olduğunu belirterek, "İnşallah proje tamamlandığında, Ayvalık'ta bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Ben hem bir öğretmen hem de okul idarecisi olarak projenin sonucunun gerçekten de öğrencilerimiz adına son derece verimli olacağına inanıyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:45 Kaynak: AA

Eylül, Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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