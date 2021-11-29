BALIKESİR - Ayvalık'ta fırtına apartmanın çatısındaki güneş panelini uçurdu - Son Dakika

Park halindeki minibüs ve otomobilleri teğet geçen panel, otogarın içine büyük bir gürültüyle düştü.

Fırtına nedeniyle Eski Otogar yanındaki apartmanın çatısında monteli olan güneş paneli yerinden söküldü.

İlçede gece başlayıp yer yer hızı saatte 70 kilometreyi aşan fırtına etkili oluyor.

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