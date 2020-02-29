Ayvalık'ta fırtına tekneleri batırdı - Son Dakika

Ayvalık'ta fırtına tekneleri batırdı
6 saat önce
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde sabaha karşı etkili olan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri battı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:36 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Ayvalık
ilçesinde sabaha karşı etkili olan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri battı.
Ayvalık ilçesinde sabaha karşı etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle Ayvalık rıhtıma bağlı 5 balıkçı teknesi alabora olarak battı. Teknelerden bazıları da parçalanıp zarar gördü. Batan teknelerin sahipleri sabah rıhtıma geldi. Balıkçılar, teknelerini kurtarmak için çalışma başlattı.
- Balıkesir
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