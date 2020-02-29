Ayvalık'ta fırtına tekneleri batırdı - Son Dakika
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Ayvalık'ta fırtına tekneleri batırdı

6 saat önce

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde sabaha karşı etkili olan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri battı.

Ayvalık'ta fırtına tekneleri batırdı, System.String[]
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde sabaha karşı etkili olan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri battı.

Ayvalık ilçesinde sabaha karşı etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle Ayvalık rıhtıma bağlı 5 balıkçı teknesi alabora olarak battı. Teknelerden bazıları da parçalanıp zarar gördü. Batan teknelerin sahipleri sabah rıhtıma geldi. Balıkçılar, teknelerini kurtarmak için çalışma başlattı.


- Balıkesir
Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:36 Kaynak: DHA
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