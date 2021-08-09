Ayvalık'ta gençler spora yönlendiriliyor! - Son Dakika

Gençlerin buluşma noktası olan Cunda Arka Deniz Plajı ve Kapri Plajında wındsurf okullarına büyük bir ilgi olduğunu hatırlatan Başkan Ergin, Ayvalık Yelken İhtisas Kulübü'nü ziyaret ederek, "Gençleri spora yönlendirecek, onları eğitimli, donanımlı bireyler haline getirecek çalışmalara desteğimizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Yelken İhtisas Kulübü'nün yeni yönetim kurulunu ziyaret ederek kutladı ve başarılar diledi. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Ulusal Mavi Bayrak Töreni'nde başarılı performans sergileyen kulüp sporcularını da kutlayan Başkan Ergin, genç sporculara katılım belgesi ve hediye verdi.

Ayvalık Yelken İhtisas Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Rahim Timuçin, Yönetim Kurulu Üyeleri; Emel Uçar, Fahri Tolga Alpkökin, Ali Özoğlu, Cüneyt Uzman ve antrenörü Bora Yüksel'in de katıldığı buluşmada değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Mesut Ergin gelen talep ve önerileri dikkate alacağını ve bir an önce hayata geçirilmesi için çalışmaların başlayacağı müjdesini verdi.