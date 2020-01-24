Ayvalık'ta göçmen operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Kongo uyruklu 19 düzensiz göçmen ve bu göçmenlere yardım eden 4 organizatör zanlısı İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Badavut Mevkii, Karakol Dağı sahilinde Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 19 düzensiz göçmen Çanakkale plakalı bir panelvan aracın içerisinde ele geçirildi. Jandarma ekipleri kısa bir operasyonun ardından aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Kongo'lu düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptıkları belirlenen Y.P., C.E., İ.Ö., S.K. ve C.Ç. isimli zanlıları da yakalayarak gözaltına aldı. Yakalan düzensiz göçmenler ile 4 organizatör zanlısı hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR