Üye Girişi
Son dakika haber... BALIKESİR - Ayvalık'ta Hacı Bayram Veli adına yaptırılan camiden 530 yıldır ezan sesi yükseliyor - Son Dakika

Son dakika haber... BALIKESİR - Ayvalık'ta Hacı Bayram Veli adına yaptırılan camiden 530 yıldır ezan sesi yükseliyor

09.11.2021 14:27

Son dakika haberi: Türkiye'de Hacı Bayram Veli adına yapılan iki camiden biri olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki camiden 530 yıldır ezan sesi yükseliyor.

Türkiye'de Hacı Bayram Veli adına yapılan iki camiden biri olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki camiden 530 yıldır ezan sesi yükseliyor.

Fatih Sultan Mehmet'in oğlu 2. Beyazıt tarafından 1490 yılında yaptırılan Hacı Bayram Veli Camisi'nde 5 asrı aşkın bir süredir ibadet ediliyor.

Kare planlı, içten düz tavanlı, dıştan da kırma çatılı mimariye sahip ve inşasında kaba yontma taş ile tuğla kullanılarak yapılan, Anadolu'da Hacı Bayram Veli adına halen var olan iki camiden biri Altınova Mahallesinde hizmet veriyor.

Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Lisesi tarih öğretmeni Ömer Erdem, camiye ilişkin AA muhabirine, eski adı Ayazmend olan Altınova'nın Roma döneminden beri var olan bir şehir olduğunu söyledi.

Erdem, Altınova'nın 8 mahallesi olan Karesi Sancağının ikinci büyük şehri olduğunu belirterek, "Hacı Bayramı Veli Camisi Camii Kebir Mahallesi olarak geçen mahallede yer alıyor. Hacı Bayramı Veli'nin adına yapılmış bir cami. Kitabesi 1490 tarihine işareti ediyor. Çeşitli yapı taşları değerlendirilerek yapılmış. Çevreden gelen taşlarla oluşturulmuş bir camidir." diye konuştu.

Erdem, caminin depremler nedeniyle restorasyonlar gördüğünü sözlerine ekledi.

Erdem, Hacı Bayram Vali adına inşa edilen 2 camiden birinin Ankara'da Ulus'ta diğerinin ise Altınova'da bulunduğunu sözlerine ekledi.

Altınovalı vatandaşların Hacı Bayram Veli Camisi anısına her yıl hayır yemeği verdiği öğrenildi.

Son dakika haber... BALIKESİR - Ayvalık'ta Hacı Bayram Veli adına yaptırılan camiden 530 yıldır ezan sesi yükseliyor
Son dakika haber... BALIKESİR - Ayvalık'ta Hacı Bayram Veli adına yaptırılan camiden 530 yıldır ezan sesi yükseliyor
Son dakika haber... BALIKESİR - Ayvalık'ta Hacı Bayram Veli adına yaptırılan camiden 530 yıldır ezan sesi yükseliyor
Son dakika haber... BALIKESİR - Ayvalık'ta Hacı Bayram Veli adına yaptırılan camiden 530 yıldır ezan sesi yükseliyor
Son dakika haber... BALIKESİR - Ayvalık'ta Hacı Bayram Veli adına yaptırılan camiden 530 yıldır ezan sesi yükseliyor
Son dakika haber... BALIKESİR - Ayvalık'ta Hacı Bayram Veli adına yaptırılan camiden 530 yıldır ezan sesi yükseliyor
Son dakika haber... BALIKESİR - Ayvalık'ta Hacı Bayram Veli adına yaptırılan camiden 530 yıldır ezan sesi yükseliyor
Son dakika haber... BALIKESİR - Ayvalık'ta Hacı Bayram Veli adına yaptırılan camiden 530 yıldır ezan sesi yükseliyor
Son dakika haber... BALIKESİR - Ayvalık'ta Hacı Bayram Veli adına yaptırılan camiden 530 yıldır ezan sesi yükseliyor

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... BALIKESİR - Ayvalık'ta Hacı Bayram Veli adına yaptırılan camiden 530 yıldır ezan sesi yükseliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rütbesini FETÖ elebaşı taktı! Generalin cezası 14 yıl 2 ay hapis cezası 15:56 Rütbesini FETÖ elebaşı taktı! Generalin cezası 14 yıl 2 ay hapis cezası Fiyat ilk kez ortaya atıldı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur 15:48 Fiyat ilk kez ortaya atıldı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur İçi yolcu dolu otobüs, çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı 15:40 İçi yolcu dolu otobüs, çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı
Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı 15:27 Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı Şenol Güneş en sonunda suskunluğunu bozdu 14:57 Şenol Güneş en sonunda suskunluğunu bozdu Bodrum'da isyan ettiren görüntü! Acil toplanma alanı çöplüğe döndü 14:42 Bodrum'da isyan ettiren görüntü! Acil toplanma alanı çöplüğe döndü
Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım 14:22 Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi 13:44 Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi

Son Dakika Haberleri
15:59 Avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim
15:52 "Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna, Özkan: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç
15:44 Çalışır halde duran aracının içerisinde ölü bulundu
15:40 İçi yolcu dolu otobüs, çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı
15:31 Yaşlı adamın acı sonu! Traktör üzerinden geçti, tırmığa takılıp sürüklendi
15:27 Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı
15:26 Valilik uyardı! Sıcaklık çarşamba gününden itibaren 8 derece düşecek
15:18 Masumlar Apartmanı, Yalancı, Sana Söz dizileri yeni bölüm fragmanları paylaşıldı
15:08 Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Temel Karamollaoğlu'nu ağırlayacak
Avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim Avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim         
15:59
"Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna, Özkan: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç         
15:52
Çalışır halde duran aracının içerisinde ölü bulundu Çalışır halde duran aracının içerisinde ölü bulundu         
15:45
Yaşlı adamın acı sonu! Traktör üzerinden geçti, tırmığa takılıp sürüklendi Yaşlı adamın acı sonu! Traktör üzerinden geçti, tırmığa takılıp sürüklendi         
15:31
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var         
14:42
Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti         
14:26
Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi         
14:04
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı!         
13:28
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Twitch yayıncısı Amouranth'ın müstehcen NFT'si 125 bin dolara satıldı Twitch yayıncısı Amouranth'ın müstehcen NFT'si 125 bin dolara satıldı         
12:08
Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı         
11:45
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 16:09:26. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... BALIKESİR - Ayvalık'ta Hacı Bayram Veli adına yaptırılan camiden 530 yıldır ezan sesi yükseliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement