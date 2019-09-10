Ayvalık'ta Hakkı Bey Yarımadası'nda yangın

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Hakkı Bey Yarımadası'nda orman yangını çıktı. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayvalık ilçesi Hakkı Bey Yarımadası'nda saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın bölgesine Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ayvalık Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaye Daire amirliği bünyesindeki itfaiye araçları ile yangına müdahale ediliyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

SÖNDÜRÜLDÜ

Hakkı Bey Yarımadası'nda çıkan orman yangını, 3 helikopterin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Ayvalık ilçesi Hakkı Bey Yarımadası'nda bugün saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan yangın söndürme helikopteri ve arazözler yangına müdahale etti. Çam ormanlarının bulunduğu alanda meydana gelen yangına, şiddetli rüzgara karşı havadan müdahale eden 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan ve orman işletme arazözleri ile karadan yapılan başarılı müdahale ile 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Sözdürme çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaye Daire amirliği bünyesindeki itfaiye araçları da destek verdi. 4 dekar çam ormanın zarar gördüğü alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Fatih Emrah ERDOĞAN- Hüsnü EVREN- Abdulkadir AYDINIŞIK/ AYVALIK (Balıkesir), (DHA)