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Ayvalık'ta hakkı bey yarımadası'nda yangın

1 saat önce

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Hakkı Bey Yarımadası'nda orman yangını çıktı.

Ayvalık'ta hakkı bey yarımadası'nda yangın, System.String[]

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Hakkı Bey Yarımadası'nda orman yangını çıktı. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayvalık ilçesi Hakkı Bey Yarımadası'nda saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın bölgesine Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ayvalık Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaye Daire amirliği bünyesindeki itfaiye araçları ile yangına müdahale ediliyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

- Balıkesir

Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:23 Kaynak: DHA
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