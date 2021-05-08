Ayvalık'ta halk pazaryerlerine koştu - Son Dakika

Ayvalık'ta halk pazaryerlerine koştu

08.05.2021 17:11
Ayvalık'ta halk pazaryerlerine koştu, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Halk pazarları koronavirüs tedbirleri alınarak açıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Halk pazarları koronavirüs tedbirleri alınarak açıldı. Kurulan pazaryerlerine vatandaşlar adeta akın etti.

Ayvalık merkez, Sarımsaklı, Altınova, Cunda Adası ve Armutçuk mevkilerinde kurulan pazaryerleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze, meyve ile fide satışlarının yapıldığı gözlenirken; semtpazarları girişlerinde sıkı denetimler yapan polis, jandarma ve zabıta ekipleri yoğun ter döktü.

Sarımsaklı ve Armutçuk pazaryerlerindeki yoğunluk nedeniyle zaman zaman pazaryeri girişleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında pazar yeri esnafının tezgahlarını açması memnuniyetle karşılandı.

Ayvalıklı pazarcı esnaflarından, aynı zamanda Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, vatandaşların pazaryerlerinden alışveriş yapmayı özlemiş olduğunu savunarak, "Çünkü tezgahlarda çeşit bol ve her ürün taze olunca halkımız pazaryerlerine rağbet ediyor. Bizler de pazarcı esnafları olarak devletimizden ve hükümetimizden tam kapanma sürecini yaşadığımız bugünlerde en azından bugün ve 15 Mayıs'ta pazarların kurulmasına izin verdiği için teşekkür ederiz. Şu anda vatandaşlarımız da, esnafımız da herkes memnun" dedi.

Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen de, Ayvalık'ta 5 ayrı noktada açılan semt pazarlarına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini kaydederek, "Pandemi nedeniyle Ayvalık'ımızın özellikle metropol kentlerden yoğun göç aldığı bugünlerde, yaklaşık son 10 günden bu yana da pazarların kurulmaması, halkımızın pazarlara olan özlemi ile birleşince pazaryerleri yoğun ilgi gördü. Şu anda özellikle Sarımsaklı ve Armutçuk da kurulan pazarlarımız diğer pazaryerlerimize nazaran daha fazla yoğunluk yaşıyor." dedi.

İlçe genelinde kurulan 5 Pazar yerinde de Koronavirüs salgınına karşı tüm önlemleri aldıklarını belirten Başkan Özmen, "Tüm pazaryeri girişlerinde HES kontrolleri yapılıyor. Paaryerlerinde yüzde 50 kapasite ile tezgahlar kurulmuş durumda. Esnafımız da bir gün bile olsa çalışabilmekten son derece memnun. Tabiki vatandaşımız da son derece memnun. Çünkü markette bulamadığını pazarlarda rahatlıkla bulabiliyorlar." diye konuştu.

Önümüzdeki hafta İçişleri Bakanlığı ile Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun görüşmeler yaparak, semt pazarlarının 2 gün süresince kurulabileceğini de açıklayan Elmas Özmen şöyle devam etti;

"Bayram haftası olmasından dolayı şu an için netleşmiş bir şey yok ama bu hafta içerisinde bu görüşmeler bir netlik kazanacaktır. Biz önümüzdeki hafta 2 gün süresince pazarların kurulmasını ümit ediyoruz." - BALIKESİR

Ayvalık'ta halk pazaryerlerine koştu
Ayvalık'ta halk pazaryerlerine koştu
Ayvalık'ta halk pazaryerlerine koştu
Ayvalık'ta halk pazaryerlerine koştu
Ayvalık'ta halk pazaryerlerine koştu
Ayvalık'ta halk pazaryerlerine koştu

Koronavirüs, Balıkesir, Hisarcık, Ayvalık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayvalık'ta halk pazaryerlerine koştu - Son Dakika Ekonomi


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