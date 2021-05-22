Ayvalık'ta hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Ayvalık'ta hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

22.05.2021 17:07
Ayvalık'ta hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtınayla denizde ve karada oluşan hasarın ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtınayla denizde ve karada oluşan hasarın ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Cumhuriyet Meydanı kıyısında parçalanarak batan gezi teknelerinin enkazları Balıkesir Büyükşehir ve Ayvalık belediyeleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD tarafından kaldırılıyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Yavuz Subaşı, bölgede inceleme yaptı.

Cunda Uygulama Oteli'nde fırtınadan etkilenen balıkçılar ve gezi teknesi sahipleriyle bir araya gelen Şıldak, Canbey ve Yavuz, sorunları dinledi.

Şıldak, 100 civarındaki teknenin hasar gördüğünü belirterek, bazı binalarda çatıların uçması ve pencerelerin kırılması gibi hasarların da mevcut olduğunu söyledi.

Hasar tespit çalışmalarının hızlı bir şekilde başladığını dile getiren Şıldak, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızdan gelecek bildirimlere istinaden tespit çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bir yandan da su altında bulunan teknelerimizin çıkarılması çalışmaları devam ediyor. Biz bugün vatandaşlarımızı ziyaret ederek hem geçmiş olsun dileklerimizi ifade ettik, hem de süren çalışmaları yerinde inceledik. Teknelerimizin onarımı, rıhtıma meydana gelen hasarın giderilmesi çalışmaları, Altınova'daki yürüyüş köprüsünün onarım çalışmaları, hasar tespit çalışmaları, sigorta şirketlerinin yürüteceği faaliyetler, Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesinin bu çalışmalara yapacağı katkılar ve afetten zarar gören vatandaşlarımıza yönelik yapacağımız rahatlatıcı, destekleyici mahiyetteki maddi yardım süreçleri yakından takip ediyor ve koordinasyonlarını sağlıyoruz. İlçemizin çok önemli ihtiyacı olduğunu bildiğimiz ve bu konudaki süreci takip ettiğimiz balıkçı barınağı, iskele yapımı ve çekek yerinin kapasitesinin artırılması konularındaki çalışmaları da en başta sayın milletvekillerimizin de destekleriyle yakından izleyeceğiz."

Canbey de afette can kaybı yaşanmamasının kendileri için tek teselli olduğunu ifade ederek, "Ama çok ciddi bir maddi hasar var. Bu hasarla ilgili de devletimiz afetzedelerin yanında. Dün itibarıyla Tarım ve Orman Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımızla görüştük. Bütün bakanlıklarımız şu an için hasar tespit çalışmalarımızı sürdürüyorlar. Bu çalışmanın ardından bakanlıklarımızdan, Cumhurbaşkanlığımızdan, valiliğimizden, büyükşehir belediyemizden gelecek yardımları kendilerine ulaştırmayı amaçlıyoruz. Ayvalık Kaymakamlığımız da bu yönde bir fon oluşturdu." dedi.

Subaşı ise afetten zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaraların bir an önce sarılması için çalışmaların süreceğini kaydetti.

Ayvalık'ta hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Ayvalık'ta hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Ayvalık'ta hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Cumhuriyet Meydanı, Balıkesir, Subaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mahkeme TOKİ'nin yaptığı projeyi iptal etti, devletin milyonlarca lirası çöpe gitti Mahkeme TOKİ'nin yaptığı projeyi iptal etti, devletin milyonlarca lirası çöpe gitti Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşiyor mu? Yıldız futbolcunun menajeri son gelişmeleri paylaştı Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşiyor mu? Yıldız futbolcunun menajeri son gelişmeleri paylaştı İki kadın arasında sosyal medya kavgası! Merdivenlerden düşüp hastanelik oldu İki kadın arasında sosyal medya kavgası! Merdivenlerden düşüp hastanelik oldu Son dakika: Türkiye Kıbrıs Türkü'nü bir kez daha kimseye muhtaç etmedi! KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje Son dakika: Türkiye Kıbrıs Türkü'nü bir kez daha kimseye muhtaç etmedi! KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje Kale surlarındaki olayın detayları ortaya çıktı! Engelli oğluna tekme atıp kaleden düşürmüş Kale surlarındaki olayın detayları ortaya çıktı! Engelli oğluna tekme atıp kaleden düşürmüş Bu nasıl nefret! Husumetli çift, komşusunun araçlarını yakması için Adana'dan kundakçı getirtmiş Bu nasıl nefret! Husumetli çift, komşusunun araçlarını yakması için Adana'dan kundakçı getirtmiş Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Bundan 80 sene sonra İstanbul'da yaşayanlar Bodrum'a ve Antalya'ya gidemeyecek Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Bundan 80 sene sonra İstanbul'da yaşayanlar Bodrum'a ve Antalya'ya gidemeyecek ABD'nin gizli ordusu ifşa oldu! Bütçesi sağlam, gücü CIA'den 10 kat fazla ABD'nin gizli ordusu ifşa oldu! Bütçesi sağlam, gücü CIA'den 10 kat fazla

Son Dakika Haberleri
18:00 Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı
17:39 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki gösterdi: HDP'ye sorup hazırlamışlar
17:18 Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi
17:00 "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
16:42 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim
16:35 Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler
16:32 Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
16:27 Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor
16:24 Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı
16:20 Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi
Marcao, Başkan'ın yanında lafını esirgemedi! Mustafa Cengiz'in kavgalı olduğu Fatih Terim'i yere göğe sığdıramadı Marcao, Başkan'ın yanında lafını esirgemedi! Mustafa Cengiz'in kavgalı olduğu Fatih Terim'i yere göğe sığdıramadı         
17:08
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses hakkında tehdit iddiası: Şimdi sizlerin kanını içsem ayran diye doyamam Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses hakkında tehdit iddiası: Şimdi sizlerin kanını içsem ayran diye doyamam         
16:35
Oğuz Yılmaz'ın mezarını ziyaret eden eşinin sözleri yürek burktu: Birbirimize doyamadık Oğuz Yılmaz'ın mezarını ziyaret eden eşinin sözleri yürek burktu: Birbirimize doyamadık         
16:19
Eski Fenerli Roberto Carlos'un eşinden olay sözler: Benimle evlendi ama yatakta takım arkadaşıyla daha fazla vakit geçirdi Eski Fenerli Roberto Carlos'un eşinden olay sözler: Benimle evlendi ama yatakta takım arkadaşıyla daha fazla vakit geçirdi         
15:51
Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji ve AFAD'dan uyarılar peş peşe geldi Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji ve AFAD'dan uyarılar peş peşe geldi         
15:42
Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor         
14:47
YouTube'dan tüm videolara reklam koyma kararı YouTube'dan tüm videolara reklam koyma kararı         
13:50
Kocasının amcasıyla kaçan kadın Kocasının amcasıyla kaçan kadın "Onunla evlenmek istiyorum" dedi, ailesi canlı yayında fenalık geçirdi         
12:30
Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı: Şanlı yargımızın ne kadar bağımsız olduğunu göstermesi lazım Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı: Şanlı yargımızın ne kadar bağımsız olduğunu göstermesi lazım         
12:16
Polonya, Türkiye'den 24 SİHA satın alacak Polonya, Türkiye'den 24 SİHA satın alacak         
12:03
Denizin üzerindeki Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 5 milyon yolcu uçtu Denizin üzerindeki Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 5 milyon yolcu uçtu         
11:09
Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak         
10:50
Kurt köpeği ile eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanın ölümüne kavgası kamerada Kurt köpeği ile eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanın ölümüne kavgası kamerada         
10:49
Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu         
10:30
Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi         
09:56
Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
09:31
"Gözaltı sırasında sarkıntılık" nedeniyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza verildi         
17:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2021 17:29:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayvalık'ta hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement