Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

Ayvalık'ta Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, inşaatı yarım kalan bir siteden yalıtım malzemeleri çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Ayvalık'ta Hırsızlık Zanlıları Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, inşaatı yarım kalan bir siteden yalıtım malzemeleri çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Altınova Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, devriye görevi sırasında inşaatı yarım kalmış bir siteden kamyonete yalıtım malzemeleri yüklendiğini fark etti.

Ekipler, A.C. (42) ile İ.E'yi hırsızlık zanlısı olarak gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:53 Kaynak: AA

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