Ayvalık'ta Hırsızlık Zanlıları Yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, inşaatı yarım kalan bir siteden yalıtım malzemeleri çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde, inşaatı yarım kalan bir siteden yalıtım malzemeleri çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Altınova Jandarma
Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, devriye görevi sırasında inşaatı yarım kalmış bir siteden kamyonete yalıtım malzemeleri yüklendiğini fark etti.
Ekipler, A.C. (42) ile İ.E'yi hırsızlık zanlısı olarak gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:53 Kaynak: AA
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