Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Hortum

Ayvalık'ta Hortum

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan Ege Denizi üzerinden gelen hortum dehşeti ile korkulu dakikalar yaşadı.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan Ege Denizi üzerinden gelen hortum dehşeti ile korkulu dakikalar yaşadı.

Akşam saatlerinde gelen doğa olayında Ege Denizi üzerinden gelen hortum, ilçenin en büyük mahalleleri Altınova ile Küçükköy'ü teğet geçerek, Madra Barajı ve Kozak Yaylası semalarında gözden kayboldu.

5 dakika kadar süren hortum sırasında şiddetli yağmur ve dolu yağışının olduğunu söyleyen vatandaşlar, hortum sırasında denizin ortasında da derin bir kuyunun oluşmasının ise kendilerine korku dolu anlar yaşattığını ifade ettiler. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:23 Kaynak: İHA

Midilli Adası, Balıkesir, Ege Denizi, Ayvalık, Güncel
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