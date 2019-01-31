Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Hortum Anı Kamerada

Ayvalık'ta Hortum Anı Kamerada

1 saat önce

Ayvalık'ta hortum anı kameradaBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan Ege Denizi üzerinden gelen hortum dehşeti ile korkulu dakikalar yaşadı.

Ayvalık'ta hortum anı kamerada

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan Ege Denizi üzerinden gelen hortum dehşeti ile korkulu dakikalar yaşadı.
Akşam saatlerinde gelen doğa olayında Ege Denizi üzerinden gelen hortum, ilçenin en büyük mahalleleri Altınova ile Küçükköy'ü teğet geçerek, Madra Barajı ve Kozak Yaylası semalarında gözden kayboldu.
5 dakika kadar süren hortum sırasında şiddetli yağmur ve dolu yağışının olduğunu söyleyen vatandaşlar, hortum sırasında denizin ortasında da derin bir kuyunun oluşmasının ise kendilerine korku dolu anlar yaşattığını ifade ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:39 Kaynak: İHA

Yunanistan, Midilli Adası, Ege Denizi, Ayvalık, Genel
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