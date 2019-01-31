Ayvalık'ta Hortum Anı Kamerada
1 saat önce
Ayvalık'ta hortum anı kameradaBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan Ege Denizi üzerinden gelen hortum dehşeti ile korkulu dakikalar yaşadı.
Ayvalık
'ta hortum anı kamerada
BALIKESİR - Balıkesir
'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan
'ın Midilli Adası
'ndan Ege Denizi
üzerinden gelen hortum dehşeti ile korkulu dakikalar yaşadı.
Akşam saatlerinde gelen doğa olayında Ege Denizi üzerinden gelen hortum, ilçenin en büyük mahalleleri Altınova
ile Küçükköy
'ü teğet geçerek, Madra Barajı ve Kozak Yaylası
semalarında gözden kayboldu.
5 dakika kadar süren hortum sırasında şiddetli yağmur ve dolu yağışının olduğunu söyleyen vatandaşlar, hortum sırasında denizin ortasında da derin bir kuyunun oluşmasının ise kendilerine korku dolu anlar yaşattığını ifade ettiler.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:39 Kaynak: İHA
Rusya, Siyasi Kriz Yaşayan Venezuela'ya 2 Uçak Dolusu Altın Gönderdi
Kasımpaşa, Galatasaray'ın Trezeguet İçin Yaptığı Teklifi Reddetti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın Adayının Destekleneceğini Açıkladı