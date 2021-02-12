Ayvalık'ta hortumdan batan tekneleri kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik desteği

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde yaşanan hortum nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısında hasar meydana gelirken; batan 15 tekneyi kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik ekipleri destek verdi.

Ayvalık ilçesinde son 5 günden beri hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde seyretti. Ancak dün akşam saat 20.30 sıralarında 20 dakika süreyle şiddetli sağanak yağış ile fırtına etkili olurken kısa süreliğine de hortum yaşandı. Sarımsaklı sahilinden Ayvalık Paşa Limanı mevkiine kadar etkili olan hortumda bazı ev ve iş yerlerinin çatılarında hasar meydana geldi. Çok sayıda ağaç devrildi. Ağaçlar ve çatılardan düşen parçalar nedeniyle park halindeki araçlarda hasar oluştu. Hortumun geçtiği deniz kenarındaki yazlık işletmelerin şezlong ve şemsiyeleri uçarken; denizde bulunan yaklaşık 15 tekne de battı. Sabah saatlerinden itibaren Belediye ekipleri temizlik çalışmalarına başlarken, tekneleri kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de destek verdi.