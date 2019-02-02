Ayvalık'ta "Huzur" Operasyonları

Ayvalık
ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Altınova
Mahallesindeki çeşitli hırsızlık olaylarına yönelik operasyonlar düzenledi.
İnşaat halindeki binanın enerji odasındaki bakır elektrik kablolarını keserek çalan B.D.A ve B.K, olay yerindeki araştırmalar ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu yakalandı.
Kazan mevkisinde ise 4 direk arasından 200 metrelik haberleşme nakil kablosunun kesilerek çalınmasına ilişkin yapılan araştırmalar ve istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli B.D.A yakalandı.
Operasyonlarda çeşitli evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen C.B de yakalandı.
TOKİ konutları bölgesindeki ortak alanda bulunan çocuk parkındaki metal aletleri sökerek çalan ve mahallede hurdacılık yapan Y.A'ya satan, K.M, A.M ve G.K de gerçekleştirilen operasyon sonucu gözaltına alındı.
Yakalanan K.M, A.M ve G.K ile hurdacı Y.A hakkında yasal işlem yapıldı.