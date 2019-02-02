Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta "Huzur" Operasyonları

Ayvalık'ta "Huzur" Operasyonları

1 saat önce

Ayvalık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı.

Ayvalık'ta
Ayvalık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Altınova Mahallesindeki çeşitli hırsızlık olaylarına yönelik operasyonlar düzenledi.

İnşaat halindeki binanın enerji odasındaki bakır elektrik kablolarını keserek çalan B.D.A ve B.K, olay yerindeki araştırmalar ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu yakalandı.

Kazan mevkisinde ise 4 direk arasından 200 metrelik haberleşme nakil kablosunun kesilerek çalınmasına ilişkin yapılan araştırmalar ve istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli B.D.A yakalandı.

Operasyonlarda çeşitli evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen C.B de yakalandı.

TOKİ konutları bölgesindeki ortak alanda bulunan çocuk parkındaki metal aletleri sökerek çalan ve mahallede hurdacılık yapan Y.A'ya satan, K.M, A.M ve G.K de gerçekleştirilen operasyon sonucu gözaltına alındı.

Yakalanan K.M, A.M ve G.K ile hurdacı Y.A hakkında yasal işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:16 Kaynak: AA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sokakta Çırılçıplak Yürüyen Vatandaşı Fark Edenler Gözlerine İnanamadı Yatak Odasında Kocasını Öldüren Kadından Kan Donduran İfade: Benden Sapıkça İsteklerde Bulundu

Lisede Çalışan Kadın Hizmetli, Kendisini Taciz Eden Eniştesine Kurşun Yağdırdı Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 12:49:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta "Huzur" Operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]