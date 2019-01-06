Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım Yapılıyor

Ayvalık'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım Yapılıyor

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Şefkat Evleri Derneği üyeleri, soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Ayvalık'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım Yapılıyor, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Şefkat Evleri Derneği üyeleri, soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

İhtiyaç sahibi ailelere kömür yardımını sürdüren hayırseverler, ilçenin kırsal mahalleleri başta olma üzere ailelere kışlık giyecek ve erzak dağıtımları yapıyor.

Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı, yaptığı açıklamada, kış mevsiminin sert geçtiğini belirterek, bağışçı hayırseverlerin destekleriyle yoksullara yardım yaptıklarını vurguladı.

Bu kapsamda ilerleyen günlerde İstanbul'a giderek bağışçılarla bir toplantı düzenleyeceklerini anlatan Cavlı, şunları kaydetti:

"İlçemizdeki ihtiyaç sahiplerimiz için yeni bir parti kılık kıyafet desteği tedarik edilmesini sağlayacağız. Allah bağışçılarımızdan razı olsun. Onlar sayesinde ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere ve onların çocuklarına ulaşabiliyoruz. Bu çabamız tüm hızıyla sürecek. Bu çalışmalarımıza destek veren Ayvalık Kaymakamımız Sayın Gökhan Görgülüarslan ile Belediye Başkanımız Sayın Rahmi Gençer'e de sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:26 Kaynak: AA

Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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