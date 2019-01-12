Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta İki Kişinin Yaralandığı Kaza Kamerada

Ayvalık'ta İki Kişinin Yaralandığı Kaza Kamerada

53 dakika önce

Ayvalık'ta iki kişinin yaralandığı kaza kamerada Kaza sonrası otomobillerden biri ikiye bölündüBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı.

Ayvalık'ta iki kişinin yaralandığı kaza kamerada
Kaza sonrası otomobillerden biri ikiye bölündü

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan biri ortadan ikiye bölünürken, her iki aracın da sürücüleri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 kara yolunun Ayvalık girişinde meydana gelen trafik kazasında, E.Ç idaresindeki 10 RH 649 plakalı özel otomobil Ayvalık sapağından ana yola çıkmak isterken, o sırada yoldan geçen D.A.G isimli kadın sürücünün kullandığı 35 U 7731 plakalı panelvan ile çarpıştı. Kazada E.Ç'nin kullandığı araç çarpışmanın etkisiyle ortadan ikiye bölünerek yol kenarına savruldu. Yaralanan her iki aracın sürücüleri 112 ambulanslarıyla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. An be an güvenlik kamerasına yansıyan kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:59 Kaynak: İHA

Balıkesir, Ayvalık, Genel
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