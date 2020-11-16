Ayvalık'ta iki motosiklet çarpıştı; 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

Ayvalık'ta iki motosiklet çarpıştı; 1'i ağır 2 yaralı

16.11.2020 09:13
Ayvalık'ta iki motosiklet çarpıştı; 1'i ağır 2 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır iki kişi yaralandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; ilçe merkezinin tek ana arteri olan Atatürk Caddesi'nin Eski Garaj önündeki bir akaryakıt istasyonuna girmek isteyen Candan Uçar isimli bayan sürücü yönetimindeki 10 BDN 28 plakalı motosiklete, Ahmet Güldiken (28) yönetimindeki 10 BEK 64 plakalı motosiklet hızla arkadan çarptı.

Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan kaza anında başını yere çarpan Ahmet Güldiken ağır yaralandı. Diğer motosikletteki bayan sürücü Uçar'ın ise bacağının kırıldığı öğrenildi.

Olay yerine gelen ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Güldiken'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Ayvalık'ta iki motosiklet çarpıştı; 1'i ağır 2 yaralı
Ayvalık'ta iki motosiklet çarpıştı; 1'i ağır 2 yaralı
Ayvalık'ta iki motosiklet çarpıştı; 1'i ağır 2 yaralı
Ayvalık'ta iki motosiklet çarpıştı; 1'i ağır 2 yaralı
Ayvalık'ta iki motosiklet çarpıştı; 1'i ağır 2 yaralı
Ayvalık'ta iki motosiklet çarpıştı; 1'i ağır 2 yaralı
Ayvalık'ta iki motosiklet çarpıştı; 1'i ağır 2 yaralı

Atatürk Caddesi, Akaryakıt, Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta iki motosiklet çarpıştı; 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika


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