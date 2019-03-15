Ayvalık'ta 'İklim İçin Okul' Grevine Destek

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bir grup öğrenci, İsveçli Greta Thunberg'in (16) çağrısıyla başlatılan 'İklim İçin Okul' grevine destek verdi.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bir grup öğrenci, İsveçli Greta Thunberg'in (16) çağrısıyla başlatılan 'İklim İçin Okul' grevine destek verdi.



İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in geçen yıl Ağustos ayında başlattığı 'İklim İçin Okul' grevine Ayvalık'tan öğrenciler destek verdi. Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Ege Edman'ın çağrısıyla, bir grup öğrenci Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaparak, küresel ısınmaya dikkat çekti. Eyleme; Ayvalık Kent Konseyi, Çevre Güzelleştirme ve Ayvalık'ı Koruma Derneği, Ayvalık Tabiat Platformu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Başka Bir Okul Mümkün Kooperatifi, Özel Ayşecik kreşinin kurucu müdürü Ayşe Tosunoğlu ve 6 öğrencisi, siyasi parti temsilcileri ile Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer ve vatandaşlar destek verdi.



'HEMEN HAREKETE GEÇİLMELİ'



Boykot hakkında açıklamalarda bulunan lise öğrencisi Ege Edman, "Bir yıldır Ayvalık'ta yaşıyorum. İklim değişikliği ve küresel ısınma ile ilgili gerçekleri bir radyo kanalında duydum ve Greta ile ilgili yazılar okudum. Bu çok ilgimi çekti ve araştırmaya karar verdim. Dünyada şu an kimse ilgilenmiyor, ama acilen bir şeyler yapmamız gerek" dedi. Bilim insanlarının 12 yıl içinde dünyanın geri dönülmez biçimde ısınacağı yönünde uyarılarını hatırlatan Edman, "O yüzden şimdi bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bir sürü sel meydana gelecek. Hava olayları çok fazla değişecek ve çok fazla felaket gelecek. Artık bunu bireysel değil yöneticiler düzeyinde büyük önlemler durdurabilir. Önlem alabilecek insanlar şu an bu sistemden çok büyük, hayal edemeyeceğimiz paralar kazanıyorlar ve bu nedenle engellemek istemiyorlar. Lütfen geleceğimiz için harekete geçin ve bir şeyler yapın. Yoka biz sizin yaşınıza geldiğimizde böyle güzel bir dünyada yaşayamayacağız" dedi.



AİLELERDEN DESTEK



Öğrenci velileri de eyleme destek için çocuklarının yanında olurken, Ege Edman'ın annesi Özge Edman da, "Çevre olaylarına duyarlı bir aileyiz. Geri dönüşüm ve plastik konusu aramızda konuştuğumuz şeyler. Bunu hep konuştuğumuz için çocuklarda belli bir bilinç vardı. Sonra Greta'nın hikayesini dinledi. 15 Mart'taki çağrı üzerine Ege de bir şeyler yapmak istedi. Arkadaşlarıyla okula gitmeyip bugün farkındalık yaratmak istediler. Toplu taşıma kullanmayıp saat 11.00'de evden çıkıp yürüyerek geldiler. Hayat şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bu yaşadığımız şekle medeniyet diyoruz ama dünyamızı yaşanmaz hale getirmek üzereyiz. O yüzden acilen konfor alanlarımızdan çıkıp yaşam şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.



İKLİM İÇİN OKUL GREVİ NEDİR?



İklim aktivisti Greta Thunberg'ın İsveç Parlamentosu'nun önünde başlattığı eylemler bütün dünyaya yayılarak ses getirdi. Brüksel, Paris, Zürih ve Taraflar Konferansı'nın gerçekleştiği Katowice gibi pek çok şehirde pankart açan Greta Thunberg'ın, politikacıları iklim için harekete geçmeye çağırdı. Türkiye'den de gençler ve çocuklar, iklim için okul grevine katıldı. 9 yaşındaki Atlas Sarrafoğlu'nun İstanbul Bebek Parkı'nda başlattığı #iklimiçinokulgrevi eylemine Iğdır, Adıyaman, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya ve Balıkesir'den de destek geldi.



- Balıkesir

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