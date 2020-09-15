Ayvalık'ta İnşaat Mühendisleri ve Mimarlardan şiddet olaylarına sert tepki - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; belediye bünyesinde çalışan bir mimarın çalıştığı iş yerinin önünde, Sarımsaklı'daki sağlık ocağında çalışan 3 hemşirenin işyerinde şiddete maruz kaldıkları saldırılarla ilgili Ayvalık İnşaat Mühendisleri Odası ile Ayvalık Mimarlar Odası temsilcileri sert açıklamalarda bulundu.

İnşaat Mühendisleri Odası Ayvalık Temsilcisi Füsun Atay ile Mimarlar Odası Ayvalık Temsilcisi N. Berke Coşkun tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, her iki şiddet olayı da esefle kınandı.

İnşaat Mühendisleri Odası Ayvalık Temsilcisi Füsun Atay tarafından seslendirilen basın açıklamasında, "İlçemizde geçtiğimiz günlerde Ayvalık Belediyesi çalışanı bir meslektaşımıza mesai saatleri içerisinde çalıştığı yerin önünde saldırı yapılmıştır. Yine Küçükköy 5 No'lu Sağlık Ocağı'nda sağlık çalışanlarına yönelik bir saldırı ve araya giren bir hastanın da bıçakla yaralandığı nahoş bir olay meydana gelmiştir. Mesleki örgütlerimiz ve insani olarak yapılan bu saldırılarını kınıyor, dünyadaki şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha duyuruyoruz." dedi. - BALIKESİR