Ayvalık'ta İş Yeri Yangını
34 dakika önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir lokantada çıkan yangın hasara neden oldu.
Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde bir lokantada çıkan yangın hasara neden oldu. Ali Çetinkaya
Mahallesi 15 Eylül
Caddesi'ndeki iş yerinde elektrik kontağından sıçrayan alevler nedeniyle yangın çıktı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına 4 arazöz ve bir su tankeri ile müdahale etti.
Ekiplerin söndürdüğü yangın iş yerinde hasara yol açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:58 Kaynak: AA
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