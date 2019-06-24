Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta iş yeri yangını
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Ayvalık'ta iş yeri yangını

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir çay ocağı yanarak kullanılmaz hale geldi.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir çay ocağı yanarak kullanılmaz hale geldi.
Hüsnü Buget'e ait Ayvalık Devlet Hastanesi önündeki ormanlık alanda bulunan çay ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri üç arazöz, bir tanker ve 8 personelle müdahale ederek alevleri söndürdü.
Yangında, ahşap çay ocağı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. İş yerinin yanındaki birkaç çam ağacı da alevlerden zarar gördü.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Yangın söndürme çalışmalarını izlerken gözyaşlarına hakim olamayan Buget'i, Belediye Başkanı Ergin teselli etmeye çalıştı.
Buget, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın esnasında çay ocağının yakınındaki kendisine ait kasalı motosiklette uyuduğunu söyledi.
Yangının çıkardığı gürültüyle uyandığını belirten Buget, "Neye uğradığımı şaşırdım. Çay ocağında yangın çıkaracak hiçbir olumsuz durum yoktu. İki kızım ve eşimin kıt kanaat geçimini sağladığım mekanım küle döndü." dedi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:40 Kaynak: AA
Çay, Ayvalık, Güncel
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