Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta jandarma 5.600 gram uyuşturucu ele geçirdi
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Ayvalık'ta jandarma 5.600 gram uyuşturucu ele geçirdi

2 gün önce

Jandarmanın Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin kırsal mahalleleri Bağyüzü ve Kırcalar da gerçekleştirdiği operasyonlarda 5.600 gram kubar esrar ele geçirdi.

Ayvalık'ta jandarma 5.600 gram uyuşturucu ele geçirdi, System.String[]

Jandarmanın Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin kırsal mahalleleri Bağyüzü ve Kırcalar da gerçekleştirdiği operasyonlarda 5.600 gram kubar esrar ele geçirdi. Yapılan operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre; Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler aldıkları istihbari bilgileri değerlendirerek ilçenin Bağyüzü ve Kırcalar mahallelerinde iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.


Bu kapsamda ilk olarak Bağyüzü mahallesinde gerçekleşen ilk operasyonda A.Ç. isimli şahsın işletmeciliğini yaptığı iş yeri ile ev ve eklentilerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yaptığı aramada; 500 gram kubar esrar ele geçirdi.


Jandarma ekiplerinin aynı saatlerde Kırcalar mahallesinde ikamet eden S.K. isimli şahsın işletmeciliğini yaptığı kahvehane, akaryakıt istasyonu ile ev ve eklentilerinde yaptığı aramada ise; (5 kilogram kubar esrar, 600 adet makaron, 44 adet uyuşturucu hap, 1 adet kubar esrar içmek için pet şişeden hazırlanmış aparat ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.


Jandarma ekipleri adli makamların talimatıyla A.Ç. ve S.K. isimli şüpheliler gözaltına alarak haklarında yasal işlem başlattı. - BALIKESİR

Jandarma, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:47 Kaynak: İHA
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