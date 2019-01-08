Ayvalık'ta Jandarma İlçeye Uyuşturucu Getiren 1 Kişiyi Yakaladı
1 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir zehir taciri yakalandı.
Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde bir zehir taciri yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Dikili
'den Ayvalık'a İzmir
plakalı özel bir araçla uyuşturucu madde getireceği tespit edilen H.A isimli şahsın aracını takibe alan jandarma ekipleri, Ayvalık'ın Küçükköy
Mahallesi'nde arabayı durdu. Araçta yapılan aramalarda bagaj kısmında bulunan LPG tankının arka kısmına saklanmış 580 gram kubar esrar ele geçiren jandarma ekipleri, H.A'yı gözaltına aldı. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:42 Kaynak: İHA
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