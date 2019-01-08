Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Jandarma İlçeye Uyuşturucu Getiren 1 Kişiyi Yakaladı

Ayvalık'ta Jandarma İlçeye Uyuşturucu Getiren 1 Kişiyi Yakaladı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir zehir taciri yakalandı.

Ayvalık'ta Jandarma İlçeye Uyuşturucu Getiren 1 Kişiyi Yakaladı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir zehir taciri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Dikili'den Ayvalık'a İzmir plakalı özel bir araçla uyuşturucu madde getireceği tespit edilen H.A isimli şahsın aracını takibe alan jandarma ekipleri, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde arabayı durdu. Araçta yapılan aramalarda bagaj kısmında bulunan LPG tankının arka kısmına saklanmış 580 gram kubar esrar ele geçiren jandarma ekipleri, H.A'yı gözaltına aldı. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:42 Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İçişleri Bakanlığı Verileri Açıklandı! Uyuşturucuyla Mücadelede Tarihi Rekor Kırıldı Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 26 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı Kayseri'de Liseli Genci Parçalayarak Öldüren Sokak Köpekleri, Dehşet Saçmaya Devam Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 17:08:06. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Jandarma İlçeye Uyuşturucu Getiren 1 Kişiyi Yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]