Ayvalık'ta jandarmadan göçmen kaçakçılarına darbe - Son Dakika
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Ayvalık'ta jandarmadan göçmen kaçakçılarına darbe

29.05.2022 12:15
Ayvalık'ta jandarmadan göçmen kaçakçılarına darbe

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; jandarma ekipleri İzmir ve Balıkesir sınırları içinde örgütlü göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 7 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; jandarma ekipleri İzmir ve Balıkesir sınırları içinde örgütlü göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 7 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmaların ardından harekete geçen Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, İzmir ve Balıkesir genelinde şebeke halinde çalışan insan tacirlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 7 şüpheliyi tespit eden jandarma ekipleri, bu şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramalarda 2 adet tabanca, 10 adet tabanca fişeği, 12 adet av tüfeği fişeği, 7 cep telefonu, 4 adet bıçak ve 2 adet de pasaport ele geçirdi. Operasyonda; insan tacirliği şebekesi üyesi oldukları belirlenen 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Ele geçirilen 7 zanlı bugün jandarma ekipleri tarafından adliyeye çıkarıldı. Yapılan yargılamada, 7 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma tarafından yapılan açıklamada; emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edildiği vurgulandı. - BALIKESİR

Ayvalık'ta jandarmadan göçmen kaçakçılarına darbe
Ayvalık'ta jandarmadan göçmen kaçakçılarına darbe

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Hisarcık, Jandarma, Ayvalık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta jandarmadan göçmen kaçakçılarına darbe - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayvalık'ta jandarmadan göçmen kaçakçılarına darbe - Son Dakika
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