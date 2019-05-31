Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta jandarmadan göçmen tacirlerine geçit yok
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Ayvalık'ta jandarmadan göçmen tacirlerine geçit yok

9 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 5 göçmen ile 1 organizatör jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Ayvalık'ta jandarmadan göçmen tacirlerine geçit yok, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 5 göçmen ile 1 organizatör jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre; bir istihbari bilgiyi değerlendiren Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaptıkları başarılı operasyonla ilçenin Küçükköy Mahallesi Tellikavak mevkiinde A.A. isimli organizatör ile 3'ü Orta Afrika Cumhuriyeti ve 2'si Demokratik Kongo uyruklu olmak üzere toplam 5 göçmeni yakaladı.

Yakalanan göçmenlere Küçükköy Jandarma Karakol'una getirilerek; yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.

Yakalanan A.A. isimli organizatör gözaltına alındı.

Yakalan 5 göçmen için sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:20 Kaynak: İHA
Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, 3. Sayfa
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