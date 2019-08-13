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Ayvalık'ta jandarmadan uygulama noktasında bayramlaşma

1 saat önce

Ayvalık'ta jandarmadan uygulama noktasında bayramlaşmaBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri ilçe giriş çıkışlarında bulunan uygulama noktalarında araç sürücüyle bayramlaştı.

Ayvalık'ta jandarmadan uygulama noktasında bayramlaşma
BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri ilçe giriş çıkışlarında bulunan uygulama noktalarında araç sürücüyle bayramlaştı.
İlçe Jandarma Komutan vekili jandarma Binbaşı Ali Demir'in öncülüğünde; Altınova Jandarma Komutanı Kd.Üst Çavuş Akif Bayrak, Sahil İskele Jandarma Komutanı Kd.Başçavuş Ömer Kandemir, trafik jandarma escort ve trafik polis ekibinin katıldığı bayramlaşma İzmir ile Balıkesir'in sınırı olan Madra çayı köprüsü girişindeki uygulama noktasında gerçekleşti. Binbaşı Ali Demir, sürücülerin bayramını tebrik ederken, sözleşmeli uzman askerler ise sürücülere ve otobüs yolcularına şeker, kolonya ikramında bulundu.
Uygulama sırasında Tayvanlıların bulunduğu bir otobüste birden karşılarında ellerinde şeker, kolonya olan askerleri görünce şaşıran turistler; rehberleri aracılığı ile komutan ve askerlere minnet şükran teşekkürlerini iletmeleri ise dikkatlerden kaçmadı.
Yerel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 07:20 Kaynak: İHA
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