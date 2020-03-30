Ayvalık'ta jandarmaya anlamlı teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvalık'ta jandarmaya anlamlı teşekkür - Son Dakika

Ayvalık'ta jandarmaya anlamlı teşekkür

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesindeki jandarma ekiplerinin çalışmaları, anlamlı bir mektupla karşılık buldu.

Ayvalık'ta jandarmaya anlamlı teşekkür, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesindeki jandarma ekiplerinin çalışmaları, anlamlı bir mektupla karşılık buldu.


Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesinden 76 yaşındaki Orhan Özerel ile 74 yaşındaki eşi Şerife Özerel çiftinin İstanbul'da yaşayan kızları Ayşegül Özerel, jandarma ekiplerini arayarak anne ve babasının ilaçlarının bittiğini ve evinde de gıda maddesinin olmadığını söyledi.


Bunun üzerine harekete geçen Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; Özerel çiftinin, ilaçlarını eczaneden temin etti, ardından marketten de gıda maddesi aldı. Jandarma ekipleri, aldıkları bu malzemeleri Orhan Özerel'in evine kadar giderek kapıdan teslim etti.


Özerel çifti, jandarma ekiplerine teşekkür etti. Bir teşekkür de çiftin kızları Ayşegül Özerel'den geldi.


"Kalbim, ruhum onların yanında"


Özerel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Böyle bir dönemde sevdiklerimizden uzak olmak, psikolojik olarak her birimizi etkiliyor, özellikle sokağa çıkma yasağından sonra daha da çok, bugün sıcağı sıcağına paylaşmak istedim. Ali Küçük isimli uzman çavuş biraz önce iletti fotoğrafları


Annemin ilaçları bitmişti. Nasıl olacak, nasıl yapacaklar derken, bize iletilen 0266 1121121 numaralı telefonu aradım. İki numara verdiler, ilk numara jandarmamıza aitti, dahili numaradan telefona çıkan adını öğrendiğim İlker Yönet isimli Uzman Çavuş, telefondan sıcacık kalbini hissettirdi, yardımsever ve içtenlikle durumu dinledi, özel numarasını ileterek ilaç isimleri ve bilgileri rica etti. Kendisine iletir iletmez ekiplerine ilettiği bilgisini geçti. Kısa bir süre sonra telefonumu Ali Uzman aradı. 'Annenizin kimliğini şimdi aldım, ilaçlarını ileteceğiz merak etmeyin' dedi. Nasıl bir mutluluk var ya anlatamam Kalbim, ruhum onların yanında kuş olsam uçup gitsem ama risk sebebi ile gidemiyorum Gidemiyoruz Allah devletimize zeval vermesin, tüm güvenlik görevlilerimize, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine özellikle İlker ve Ali Uzman ve tüm ekip arkadaşlarına çok teşekkürler. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin, kurumları yaşatan insanlardır. Kurumlara güven duymamızı, sevgi hissetmemizi sağlayan da Varolun!..."


Ayşegül Özerel'in yazdığı ve kendi hesabından paylaştığı bu mesaj, Ayvalık'ta yüzlerce sosyal paylaşım kullanıcıları tarafından yayılarak, tüm ilçe sakinlerine ulaştı. Özerel'in bu sımsıcak satırları ilçede gönüllü olarak görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesindeki polis, jandarma, kamu kurumu ve Ayvalık Belediyesi çalışanları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:38 Kaynak: İHA

Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evde bulunan kasadan altın çalarak kayıplara karışan hırsızları ayak izleri ele verdi
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed'in ordusuna virüs bulaştırdı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi
ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı         
23:52
Haluk Levent Haluk Levent "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 30 bin lira bağışladı         
23:48
Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi         
23:30
Mesut Özil baba oldu Mesut Özil baba oldu         
23:12
Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi         
22:57
Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği         
22:55
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Fatih Terim cevabı: Virüs pozitif olsa da akciğerlerinde bir sıkıntı yoksa hastaları eve gönderebiliyoruz Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Fatih Terim cevabı: Virüs pozitif olsa da akciğerlerinde bir sıkıntı yoksa hastaları eve gönderebiliyoruz         
22:47
Hamile kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, bebeği ameliyatla kurtarıldı Hamile kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, bebeği ameliyatla kurtarıldı         
22:33
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi         
22:30
Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım         
22:26
Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı         
22:06
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum         
22:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı         
21:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu         
21:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası sosyal medyada gündem oldu         
21:33
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı         
21:22
Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi         
21:20
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı         
21:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı         
20:48
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi         
20:39
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi         
20:29
Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı         
20:26
Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi         
20:24
Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü         
20:01
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı         
19:55
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz         
19:27
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti         
19:19
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti         
19:12
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı         
19:11
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 00:52:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayvalık'ta jandarmaya anlamlı teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]