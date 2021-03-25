Ayvalık'ta Kadın Oyunları Festivali kapsamında "Dansöz" oyunu izleyiciyle buluştu - Son Dakika

Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünce projelendirilen Kadın Oyunları Festivali'nde, Sezen Keser'in sahnelediği Dansöz adlı oyun, izleyiciden tam not aldı.

Ayvalık'ta Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde, Şamil Yılmaz'ın yazıp yönettiği Dansöz oyunu, genç oyuncu Sezen Keser tarafından sahnelendi.

Oyun sonunda izleyiciler tarafından başarılı sahne performansı dolayısıyla alkışlanan oyuncu Sezen Keser'e, Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Sorumlusu Erkan Cılak, çiçek takdim etti.

Oyun sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Keser, yaklaşık 6 yıldır oyuncu ve yönetmenlik yaptığını anlattı.

Salgın nedeniyle uzunca bir zamandır sahnelerden uzak olduklarını kaydeden Keser, "O yüzden de bize böylesi bir festivalin düzenlenmesi ve bu kadar güzel insanlarla birlikte yapılması çok iyi geldi. Burada olduğum çok mutluyum."dedi.