Ayvalık'ta Kanser Taraması Yaptırana Ücretsiz Bez Çanta

Ayvalık
İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışma kapsamında, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi Birimi'nde (KETEM) tarama yaptıran vatandaşlara bez çanta hediye ediliyor.
İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Onur
Yılmaz, 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin düzenleme ile israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi için naylon poşet kullanımının azaltılması hedeflendiğini hatırlattı.
Hem insan sağlığı için önemli olan kanser taramalarını yaptırmak hem de çevre koruma bilinci oluşturmak ve çevreye karşı duyarlı olmak amacıyla taramasını yaptıran kadın ve erkeklere İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından hazırlanan bez çantaların dağıtıldığını kaydeden Koçak
, KETEM'de rahim ağzı, meme ve kalın bağırsak kanser taramaları yaptıklarını belirtti.
Kanserde önemli olanın erken teşhis olduğunun altını çizen Koçak, şunları söyledi:
"Kanserden değil, geç kalmaktan korkmak lazım. Kanser hastalıklarında erken tanı çok önemlidir. Hatta, 'Erken Teşhis Hayat Kurtarır' şeklinde bir sloganımız da var. Biz bu doğrultuda çalışıyoruz. Bez çantalara yoğun rağbet oluyor. Marketlerdeki naylon poşet uygulamasının ardından ilk kez böylesi bir çalışma yapmaya başlayarak, bu çantaları dağıtmaya başladık. Uygulamamız henüz çok yeni olduğu için amacımıza ulaşıp ulaşmadığımızı henüz görebilmemiz mümkün değil. Ama iyi yönde tepki alacağımıza inanıyorum."