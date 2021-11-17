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Ayvalık'ta "Kapınızdayız Yanınızdayız" yaşama geçiyor - Son Dakika

Ayvalık'ta "Kapınızdayız Yanınızdayız" yaşama geçiyor

17.11.2021 08:42
Ayvalık'ta "Kapınızdayız Yanınızdayız" yaşama geçiyor

Kara Kış Fonu' önerisi Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından, "Kapınızdayız Yanınızdayız" sloganıyla yaşama geçiriliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayat pahalılığına vurgu yaparak özellikle yerel yönetimlerin ihtiyaç sahiplerini finanse edecek ve gerektikçe harcanması amacıyla vatandaşa para ayrılması için 'Vatandaşların kış sezonunda nasıl sıkıntılarla karşılaştığı, bu sıkıntıları nasıl kolay atlatması konusunda, kendi evini yönetir gibi çalışmalar hazırladıklarını ifade eden Başkan Ergin, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için karakışa hazırlık yaptıklarını söyledi.

Ekonomideki yaşanan sıkıntıların gün geçtikçe vatandaşın sırtına yük olarak binmeye devam ettiğine vurgu yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, üst üste gelen zamlar yüzünden vatandaşların zor günler geçirdiğini hatırlattı. Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince, mahallelerde her sokağa uğranıp, kapı kapı dolaşarak vatandaşların sıkıntıları dinleniyor, notlar alınıyor ihtiyaçlar belirleniyor ve ihtiyaç sahibi olanların fondan ne kadar yararlanması gerektiği konusunda çalışma yapılıyor.

'Kara Kış Fonu'nun oluşturulması için girişimlerde bulunulduğunu ve ihtiyaç sahiplerinin ivedilikle tespit edildiğini hatırlatan Başkan Ergin, "İhtiyaç sahibi hemşehrilerimin zor günlerinde yanında olmak amacıyla en azından bütçelerine belli zaman dilimleri içinde katkıda bulunmak için bir fon oluşturuyoruz. Bu fon karakışta vatandaşların öncelikle gereksinim duyduğu ihtiyaçlarına çare olacak" dedi.

Ayvalık'ta Kapınızdayız Yanınızdayız yaşama geçiyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Mesut Ergin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta 'Kapınızdayız Yanınızdayız' yaşama geçiyor - Son Dakika


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