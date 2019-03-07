Ayvalık'ta Kaybolan Çocuk Bulundu
51 dakika önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.
Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.
İlçenin kırsal Çakmak Mahallesi'nde yaşayan Harun Özen (3), dün sabah saatlerinde kayboldu.
İlçe Jandarma Komutanlığı, Ayvalık İtfaiye
Grup Amirliği, Balıkesir AFAD
ve ADAK ekipleri ile mahalle sakinleri tarafından aranan küçük çocuk, evinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bir tepedeki kayalık alanda bulundu. Çocuğun, elindeki oyuncağına sarılmış halde ağlarken bulunduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:40 Kaynak: AA
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