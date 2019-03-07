Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Kaybolan Çocuk Bulundu

Ayvalık'ta Kaybolan Çocuk Bulundu

51 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

Ayvalık'ta Kaybolan Çocuk Bulundu, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

İlçenin kırsal Çakmak Mahallesi'nde yaşayan Harun Özen (3), dün sabah saatlerinde kayboldu.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği, Balıkesir AFAD ve ADAK ekipleri ile mahalle sakinleri tarafından aranan küçük çocuk, evinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bir tepedeki kayalık alanda bulundu. Çocuğun, elindeki oyuncağına sarılmış halde ağlarken bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:40 Kaynak: AA

Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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