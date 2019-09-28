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Ayvalık'ta kaza yangın çıkardı: 2 yaralı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden özel araç, zeytinlik alana uçtuktan sonra zeytin ağacına çarparak durdu.

Ayvalık'ta kaza yangın çıkardı: 2 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden özel araç, zeytinlik alana uçtuktan sonra zeytin ağacına çarparak durdu. Kazada iki kişi yaralanırken, kaza nedeniyle çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde, Sahil Kent mevkiinde 17 TK 870 plakalı özel araç henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek zeytinlik alana uçtu. Araç zeytin ağacına çarparak durdu. Kazada M. T ve Z.M.T isimli kişiler itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bu arada kaza nedeniyle yangın çıktı. Otların tutuştuğu yangın, zeytinlik alana yayılmadan itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi ile söndürüldü. Kazayla ilgili güvenlik güçlerinin araştırması sürüyor. - BALIKESİR

Ayvalık, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:03 Kaynak: İHA
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