Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 45. yıldönümü unutulmadı
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Ayvalık'ta Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 45. yıldönümü unutulmadı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 20 Temmuz 1974 yılında başlayan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıldönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan gaziler anma programında bir araya geldi.

Ayvalık'ta Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 45. yıldönümü unutulmadı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 20 Temmuz 1974 yılında başlayan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıldönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan gaziler anma programında bir araya geldi.

Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Temsilciliği ve Türkiye Muharip Gaziler Vakfı tarafından organize edilen anma etkinliğinde; Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak, Belediye Başkan Vekili Merih Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Elif Kıvanç, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, MHP İlçe Başkanı Ali Atalay, sivil toplum kuruluşlarının temsilciler, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Temsilciliği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği temsilciliğinin Atatürk anıtına çelenklerinin sunulduğu anma etkinliği; gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların anıtı çiçek yağmuruna tutmasıyla devam etti.

Törende konuşan Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilcisi Mehmet Onuk ile Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Temsilcisi Mehmet Kıranoğlu yaptıkları konuşmalarda Kıbrıs sorununun geçmişten günümüze gelişini ve 1974 yılında da yapılan Kıbrıs Barış Harekatı'nın zorunluluğu konusunda törene katılanlara bilgiler verdiler.

Dağıstan Çelik ve Mehmet Evren isimli gazilerin günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerini seslendirmelerinin ardından Ayvalık'taki tören sona erdi. - BALIKESİR
Ayvalık, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:14 Kaynak: İHA
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