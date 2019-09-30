Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Kongo, Güney Afrika ve Yeni Zelandalı 30 göçmen yakalandı
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Ayvalık'ta Kongo, Güney Afrika ve Yeni Zelandalı 30 göçmen yakalandı

44 dakika önce

- Ayvalık'ta Kongo, Güney Afrika ve Yeni Zelandalı 30 göçmen yakalandıBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

- Ayvalık'ta Kongo, Güney Afrika ve Yeni Zelandalı 30 göçmen yakalandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre; gece saatlerinde Ayvalık'ın Altınova Mahallesi açıklarında denize lastik bir botla açılan 30 kişilik göçmen grubunu fark eden Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler, düzensiz göçmenleri kıskıvrak ele geçirdi.

Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Altınova Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirildi.

Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 23'ü Güney Afrika, 5'i Kongo ve 2'si Yeni Zelandalı düzensiz göçmenler; insani yardımların yapılmasının ardından Ayvalık Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne götürüldükten sonra Çanakkale Göç İdaresi'ne gönderilecekleri öğrenildi.

Ayvalık'ta Kongo, Güney Afrika ve Yeni Zelandalı 30 göçmen yakalandı

Midilli Adası, Güney Afrika, Ayvalık, Kongo, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:00 Kaynak: İHA
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