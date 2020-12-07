Ayvalık'ta koronavirüs denetimleri sürüyor - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile Ayvalık Belediyesi bünyesindeki zabıta ekipleri, Atatürk Caddesi'ndeki Eski Kız Meslek Lisesi önü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki dolmuş durakları ve Toptancı Hali girişinde kontrol noktaları oluşturdu.
İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun'un da katıldığı kontrollerde, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
Ekipler, vatandaşlara mecbur olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları, çarşıda yoğunluk oluşturulmaması gerektiğini ifade etti.
- Kaynak: AA
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