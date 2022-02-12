Ayvalık'ta koyun hırsızlarına jandarma dan kaçamadı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, koyun hırsızlığı yaptıkları belirlenen 3 kişi jandarmadan kaçamadı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın Namık Kemal Mahallesi'nde 10 adet küçükbaş hayvan kimliği belirsiz kişi ve kişilerce çalındı. Hemen harekete geçen Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, kapsamlı bir araştırma sonrasında jandarmanın dedektifleri olarak da nitelendirilen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından özel bir ekip oluşturuldu.

Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan titiz ve ayrıntılı araştırmalar sonucunda, hırsızlık olayının bölgeye zeytin toplama maksadıyla gelen S.E., Y.Ö. ve E.Ö. isimli şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği tespit etti. Kısa sürede başarılı bir operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 3 zanlıyı kullandıkları araç ile birlikte yakaladı. Yapılan sorgulamanın ardından adli mercilere sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 zanlı tarafından çalındığı belirlenen 10 küçükbaş hayvan ise boş metruk bir binada bulunarak sahiplerine teslim edildi. - BALIKESİR