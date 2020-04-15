Ayvalık'ta küçük esnaftan alışveriş yapın çağrısı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, ilçe halkının ve evlerinden dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik anlamlı çalışmalar yürüten Vefa Sosyal Destek Grupları'na alışverişlerini küçük esnaftan yapmaları yönünde çağrıda bulundu.



Esnafının korona virüs salgını gibi olağanüstü durumlarda her zaman ilçe sakinlerinin en güvendiği kapı komşusu olduğuna işaret eden Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca; "Esnafımız yaşadıkça halkımızda, devletimiz de ayakta kalır. Bu zor günlerde bizim de yetkililerden ricamız, Vefa Sosyal Destek Grupları ile Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın evlerine götürdükleri ihtiyaç malzemelerini ilçe esnaflarımızdan temin etmeleridir. Zira bu ekiplerdeki arkadaşlarımız büyük zincir marketler yerine ilçe esnafımızdan bu ihtiyaçları temin etmeleri halinde hem ilçe ekonomimiz dolaylı olarak canlanacak hem de 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza en taze, en kaliteli ürünler zamsız ve fedakarca belirlediğimiz makul fiyatlarla ulaştırılmış olacaktır. Unutulmasın ki; ilçe esnafı da bu büyük Ayvalık'ın yaşayan sakinlerinin büyük bir parçasıdır" diye konuştu.



Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, sadece Vefa Sosyal Destek Grupları ile Ayvalık Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin değil, bu zor süreçte her vatandaşın alışverişlerini yerel esnaftan yaparak destek vermesi çağrısında da bulunmayı ihmal etmedi. - BALIKESİR