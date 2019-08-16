Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Kurban Bayramı sona ermesine rağmen doluluk devam ediyor
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Ayvalık'ta Kurban Bayramı sona ermesine rağmen doluluk devam ediyor

1 saat önce

Ayvalık'ta Kurban Bayramı sona ermesine rağmen doluluk devam ediyorBALIKESİR - Kurban bayramı sebebiyle iç turizmin lideri Edremit Körfezi'nin Akçay, Altınoluk, Güre, Burhaniye, Ören gibi turistik beldelerin yanı sıra turizm alanında dünyaca ünlü Ayvalık ilçesi de on binlerce tatilciye ev...

Ayvalık'ta Kurban Bayramı sona ermesine rağmen doluluk devam ediyor
BALIKESİR - Kurban bayramı sebebiyle iç turizmin lideri Edremit Körfezi'nin Akçay, Altınoluk, Güre, Burhaniye, Ören gibi turistik beldelerin yanı sıra turizm alanında dünyaca ünlü Ayvalık ilçesi de on binlerce tatilciye ev sahipliği yaptı.
Kurban bayramında Ayvalık ilçesi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen büyük kalabalığı ağırladı. Kış aylarında 70 bin civarında olan Ayvalık'ın nüfusunun bayramda 700 bine yaklaştığı tahmin edilirken, bayram süresince ilçenin ünlü cazibe merkezlerinden Cunda adasına giden tek ana arter, başta İstanbul ve Ankara plakalı araçlar olmak üzere ülkenin dört bir yanından gelen binlerce araç sebebiyle büyük bir trafik yoğunluğunu beraberinde getirdi.
Sarımsaklı'ya araç ile girmek başlı başına dert oldu. Trafik karmaşası ilçeye bağlı Küçükköy ve Altınova mahallerinde aynı yoğunluğunu korudu.
Ayvalık'ta tüm otel ve pansiyonlarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, birçok otelin odalarına ek yatak ilave etmek zorunda kaldığı öğrenildi. Gündüz saatlerinde plajları ve kafeteryaları dolduran tatilcilerin, gece saatlerinde ise eğlence merkezlerine akın ettiği gözlendi.
Binlerce gece hayatı müdaviminin doldurduğu disko ve barların rekor cirolara ulaştığı tahmin edilirken, Ayvalık'ın ağırlıklı deniz mahsullerinden oluşan kendine has zeytinyağlı mutfağıyla ünlü ilçe merkezi ve Cunda adasındaki restoranların gecenin ilerleyen saatlerine kadar müşterilerine hizmet vermeye çalışmaları da dikkatlerden kaçmadı.
Bölgenin beş yıldızlı otellerinden Grand Hotel Temizel Satış ve Pazarlama Sorumlusu İsmail Ozan, "Otelimizde çeşitli aktivitelerle müşterilerimiz beklediği bir bayram tatilinin keyfini yaşadılar. Bayram devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.
Edremit Körfezi, Kurban Bayramı, Ayvalık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:33 Kaynak: İHA
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