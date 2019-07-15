Ayvalık'ta lastik botta 31 kaçak göçmen yakalandı
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BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden lastik bot ile yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:44 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Ayvalık
ilçesinden lastik bot ile yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmeye çalışan Afganistan
uyruklu 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Ayvalık'ın Maden
Adası açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin helikopterle yaptıkları devriye görevinde, hareket halinde olan lastik bot tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta, 15 Suriye
, 14 Kongo
ve 2 Filistin
uyruklu olmak üzere toplam 31 kaçak göçmen yakalandı. 14'ü çocuk, 9'u kadın ve 8'i erkek olan kaçak göçmen hakkında yasal işlemler sürüyor.
- Balıkesir
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