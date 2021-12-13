Ayvalık'ta madenden dereye atık karıştığı iddiası üzerine sudan numune alındı - Son Dakika

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi kırsal Karaayıt Mahallesi'ndeki demir ve bakır madeninin istinat duvarı çöktü. Çevreciler, maden atıklarının içme suyuna karıştığını iddia ederken görüntüler sosyal medyada yer aldı. Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, iddialar üzerine olay yerinde tespit yaparak, numune aldı.

Edremit Körfezi'nde süren yağışların ardından Ayvalık ilçesindeki bir maden işletmesinin istinat duvarı kenarında su birikintisi meydana geldi. Ekskavatör tarafından yapılan çalışma sırasında ise 3 blok halindeki istinat duvar devrildi. Tesis yanından geçen derede ise akıntı meydana geldi.