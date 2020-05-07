Ayvalık'ta Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan destek kampanyası - Son Dakika
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Ayvalık'ta Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan destek kampanyası

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin başarılı okullarından Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun idaresi ve Okul Aile Birliği üyeleri örnek bir kampanyaya imza attılar.

Ayvalık'ta Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan destek kampanyası, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin başarılı okullarından Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun idaresi ve Okul Aile Birliği üyeleri örnek bir kampanyaya imza attılar.


Dünya'yı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle içinden geçtiğimiz kritik süreç ve Ramazan ayı münasebetiyle "Biz büyük bir aileyiz; Birliğimizden bir bereket oluşsun, sofralar da bizim de tuzumuz olsun" parolasıyla kolları sıvayan okul öğretmenleri ve yönetimi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik hazırladıkları yardım kolilerini yerine teslim etti.


Yaptıkları anlamlı çalışmayla ilgili muhabirimizin sorularını yanıtlayan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Mustafa Kurtuluş, "Okulumuzda öğretmenlerimizin destekleriyle oluşturmuş olduğumuz bir yardım sandığı uygulamamız var. Bu sandık özellikle ihtiyaç sahibi okulumuz öğrencileri ve ailelerinin ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Bugün yalnızca ülkemizde değil dünya genelinde yaşanan salgın maalesef bazı aileleri dolayısıyla da bu ailelerin çocuklarının yaşamını oldukça kötü yönde etkilemiştir. Böylesi dönemlerde ve durumlarda gerekli duyarlılığa ve hassasiyete sahip olan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu paylaşma ayı olan Ramazan ayı içerisinde olmamız vesilesiyle de üzerine düşeni yerine getirmiştir. Bu anlamda okulumuzun değerli eğitimcilerine teşekkür ediyor, yapmış oldukları yardımları yüce Allah'ın kabul etmesini ve hayırlara vesile olmasını diliyoruz." dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 06:53 Kaynak: İHA


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