Ayvalık'ta mesire alanlarında mangal ve piknik yapılmasına korona virüs engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvalık'ta mesire alanlarında mangal ve piknik yapılmasına korona virüs engeli - Son Dakika

Ayvalık'ta mesire alanlarında mangal ve piknik yapılmasına korona virüs engeli

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından park ve mesire alanlarında piknik ve mangalın yapılmasının yasaklanmasının ardından yurt genelinde olduğu gibi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de zabıta ve polis ekipleri mesire alanlarını kapattı.

Ayvalık'ta mesire alanlarında mangal ve piknik yapılmasına korona virüs engeli, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından park ve mesire alanlarında piknik ve mangalın yapılmasının yasaklanmasının ardından yurt genelinde olduğu gibi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de zabıta ve polis ekipleri mesire alanlarını kapattı.


Ayvalık'ta güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşların sabah saatlerinde başlayan piknikleri, Ayvalık Belediyesi bünyesindeki zabıta ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından durduruldu.


Ayvalık'ta mesire alanları ve piknik yapılabilecek tüm alanların girişlerinin geçici olarak kapatılması piknikçi vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı.


Ailesi ile birlikte piknik yapan vatandaşlardan İlhan Köse devletin insan sağlığı adına aldığı kararlara uyulması gerektiğini vurgularken, İstanbul'dan gelen Hasan Kürekçi isimli bir başka vatandaş ise alınan ve uygulanan kararın doğru olduğunu savundu. - BALIKESİR

Ayvalık, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:25 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Korona virüsüne aldırış etmeyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti
İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı
"Deniz Aytekin koronavirüs oldu" iddialarına babasından yalanlama         
09:52
Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak         
09:46
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı         
09:17
Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir         
09:15
Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu         
08:57
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor         
08:21
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı         
07:36
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek         
01:14
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek         
00:31
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek         
00:27
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler         
00:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı         
00:22
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor         
23:52
UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi         
23:47
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 23:34:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayvalık'ta mesire alanlarında mangal ve piknik yapılmasına korona virüs engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]