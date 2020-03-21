Ayvalık'ta mesire alanlarında mangal ve piknik yapılmasına Korona Virüs engeli - Son Dakika
Son Dakika Genel Ayvalık'ta mesire alanlarında mangal ve piknik yapılmasına Korona Virüs engeli - Son Dakika

Ayvalık'ta mesire alanlarında mangal ve piknik yapılmasına Korona Virüs engeli

25 dakika önce

Ayvalık'ta mesire alanlarında mangal ve piknik yapılmasına Korona Virüs engeli Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından park ve mesire alanlarında piknik ve mangalın yapılmasının yasaklanmasının ardından yurt genelinde olduğu gibi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de zabıta ve polis ekipleri...

Ayvalık'ta mesire alanlarında mangal ve piknik yapılmasına Korona Virüs engeli

BALIKESİR - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından park ve mesire alanlarında piknik ve mangalın yapılmasının yasaklanmasının ardından yurt genelinde olduğu gibi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de zabıta ve polis ekipleri mesire alanlarını kapattı.

Ayvalık'ta güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşların sabah saatlerinde başlayan piknikleri, Ayvalık Belediyesi bünyesindeki zabıta ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından durduruldu.

Ayvalık'ta mesire alanları ve piknik yapılabilecek tüm alanların girişlerinin geçici olarak kapatılması piknikçi vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı.

Ailesi ile birlikte piknik yapan vatandaşlardan İlhan Köse devletin insan sağlığı adına aldığı kararlara uyulması gerektiğini vurgularken, İstanbul'dan gelen Hasan Kürekçi isimli bir başka vatandaş ise alınan ve uygulanan kararın doğru olduğunu savundu.

Ayvalık'ta mesire alanlarında mangal ve piknik yapılmasına Korona Virüs engeli

Ayvalık, Zabıta, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:46 Kaynak: İHA

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