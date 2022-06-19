Ayvalık'ta meslek liselilerin istihdam edildiği uygulama oteli yenilendi - Son Dakika
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Ayvalık'ta meslek liselilerin istihdam edildiği uygulama oteli yenilendi

19.06.2022 11:01
Ayvalık'ta meslek liselilerin istihdam edildiği uygulama oteli yenilendi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çalışanlarının çoğunluğu Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunlarından oluşan, staj imkanı da bulunan uygulama oteli, yaz sezonunda yeni yüzüyle hizmet sunacak.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çalışanlarının çoğunluğu Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunlarından oluşan, staj imkanı da bulunan uygulama oteli, yaz sezonunda yeni yüzüyle hizmet sunacak.

Cunda Uygulama Oteli, "Ticaret" ve "Turizm" olmak üzere iki ana bölümde 402 öğrencinin eğitim aldığı lisenin, karadan da ulaşılabilen Lale Adası'nın Ayvalık'a bakan deniz kıyısındaki yerleşkesinde 176 oda ve 420 yatak kapasitesiyle faaliyet gösteriyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan ve döner sermaye kapsamında hizmet veren otel, yaz turizmi sezonunda neredeyse hiç boş kalmıyor. Genellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği tesis, yılın geri kalan bölümünde daha çok seminer, konferans, panel gibi toplantılara ev sahipliği yapıyor.

Çalışanlarının çoğunluğu okulun mezunlarından oluşan otelde staj gören 50 öğrenci hem eğitimine devam ediyor hem de derslerde gördüklerini uygulama imkanı buluyor.

Geçen yılı 8 milyon lira ciroyla kapatan meslek lisesinin otelinin dış cephesine taşlarla kaplama uygulandı. Odalar, koridorlar, lobi ve restoranlarda dekoratif anlamda iyileştirmeler gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca okula tahsis edilen sahildeki yaklaşık 9,5 dönüm araziye plaj ve rekreasyon yapılarak cironun artırılması amaçlanıyor. Bu çalışmanın gelecek yıl yaz sezonuna yetiştirilmesi hedefleniyor.

"Mezun istihdamına yönelik ciddi bir çalışma içindeyiz"

Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdülaziz Yük, AA muhabirine, konaklama ve seyahat hizmetleri, yiyecek ve içecek hizmetleri, muhasebe ve finansman hizmetleri, büro hizmetleri olmak üzere 4 alanda eğitim verdiklerini söyledi.

Uygulama otelinin Ayvalık'ın en özel bölgelerinden birinde yer aldığını belirten Yük, "Otelimizde konaklama ve seyahat hizmetleri ile yiyecek ve içecek hizmetleri öğrencilerimiz gerek eğitim döneminde gerekse yaz döneminde hem staj hem de eğitim alıyor." dedi.

Yük, otelin halka açık olduğunu, yaptıkları çalışmalarla öğrencilere maddi anlamda ciddi katkılar sağladıklarını anlattı.

Personelle ilgili bilgi veren Yük, "Otelimizde çalışan personelin birçoğunun okulumuz mezunları olduğunu gururla söyleyebilirim. Mezunlarımızın birçoğunu istihdam etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bununla beraber mezun istihdamına yönelik öğretmen arkadaşlarımızla ciddi bir çalışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Dış cephemizi bölgeye özgü sarımsak taşıyla kapladık"

Odaların kalite standartlarında olduğuna değinen Yük, üç toplantı salonu ile yetişkinler ve küçükler için havuzların da bulunduğunu dile getirdi.

Tesiste misafirlere daha iyi hizmet sunabilmek için yenileme çalışmaları yaptıklarını anlatan Yük, şöyle konuştu:

"Otelimizde misafirlerimizi daha iyi şartlarda ağırlamak için dış cephemizi bölgeye özgü sarımsak taşıyla kapladık. İç kısımlarda genel anlamda dekorasyon işlemlerini yaptık. Tüm bunları misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak ve öğrencilerimizin iyi bir kurumda eğitim görmeleri için yapıyoruz. 9,5 dönüm sahil projemizde bir plajımız olacak. Bunun yanında düşündüğümüz rekreasyon alanımızda tüm halkımızın rahatlıkla gelerek dinlenebileceği, vakit geçirebileceği alanlar oluşturuyoruz. Bu anlamda güzel bir çalışmamız olacak. Bakanlığımızın destekleriyle inşallah önümüzdeki sezon tamamlayacağımız bu yeni alanlarımızda tüm misafirlerimizi ağırlayacağız."

Abdülaziz Yük, büyük ilgi gören uygulama otelinde yaz sezonu için rezervasyonların yoğun şekilde devam ettiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta meslek liselilerin istihdam edildiği uygulama oteli yenilendi - Son Dakika

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